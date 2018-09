Das Fest für die ganze Familie hat in der Musterhausausstellung inzwischen Tradition. Aber in diesem Jahr wird es da besonders bunt zugehen.

Willkommen sind die Kids im „Jungle Jump Adventure“ und auf der „Maxi-Hüpfburg“! Klettert, hüpft, springt und lasst es Euch gut gehen!

Jedes Kind kann sich dann anschließend auf der Bastelstraße seinen eigenen Drachen bauen und kreativ bemalen in rot, blau, gelb oder eben ganz kunterbunt!

Am Samstag wird der Seifenblasenmacher „Mr. Lou“ die ganze Ausstellung in eine schillernde, farbige Seifenblasenwelt verwandeln und alle kleinen und großen Gäste verzaubern.

Bei so vielen Erlebnissen kann dann schon mal der kleine Hunger kommen. Kein Problem, für einen Imbiss ist gesorgt.

Bunt sind nicht nur die Spiel-, Bastel- und Erlebnisangebote, auch die 19 Musterhäuser zeigen sich in unterschiedlichen Farbwelten.

Die Farbe „weiß“ dominiert unübersehbar. Aber auch mit den Farben grau, rot oder grün wurde bei der Außengestaltung der Häuser „gespielt“.

Im Hausinneren setzt sich das schöne Farbspiel fort und steigert dieses noch in den Wohnzimmern, Küchen, Schlafzimmern, Badezimmern und den Kinderzimmern.

Auch wenn bei solch einem Fest in erster Linie ausgiebig gefeiert wird, gibt es natürlich auch die Gelegenheit, die Fachberater in den Musterhäusern zu weiteren interessanten Themen zu befragen. Woher bekommen wir ein passendes Grundstück? Wie viel Baukindergeld gibt es? Was ist ein Hauskraftwerk? Ist Smart Home für uns sinnvoll und sicher? Wie schnell könnte der Traum vom eigenen Haus für uns wahr werden? Wird das ausgestellte Hausmodell auch in grasgrün oder betongrau angeboten?

Ganz schön kunterbunt - das Herbstfest in der Musterhausausstellung Unger-Park Leipzig am 22. und 23. September 2018, von 11 bis 18 Uhr.

Direkt an der A9, Ausfahrt Leipzig West im Gewerbegebiet Dölzig, Döbichauer Straße 13, 04435 Schkeuditz OT Dölzig.

Der Eintritt ist frei!

Alle Informationen auch unter www.unger-park.de