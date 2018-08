Suchen Sie auch noch etwas, was die Überweisung ans Finanzamt reduziert und Ihnen zusätzlich ein Lächeln ins Gesicht zaubert? Oder ist Ihnen privat einfach nach ihrem ganz persönlichen Geschenk?

Für viele Geschäftsleute ist ein neues Auto zum Jahresende der Lohn für die geschafften Jahresziele. Doch auch Privatleute belohnen sich immer öfter mit etwas, was sie sich schon lange „gönnen“ wollten. Sehr gern fällt hier die Wahl auf ein neues, schönes Auto. Doch oft ist das Wunschauto bei vielen Händlern nicht kurzfristig lieferbar und der Traum schnell zerplatzt. Da hilft auch kein Prime online Shopping.

Hier lohnt sich der Besuch bei einem großen, kompetenten Fachhändler der selbst im letzten Quartal des Jahres noch das hat, wofür das Herz vieler Kunden schlägt und was woanders schon Mangelware ist.

Doch was braucht man wirklich? Worauf kommt es an? Und was darf das dann kosten? Um sich diese entscheidenden Fragen zu beantworten braucht es den richtigen Fachhändler, der durchweg geschultes Verkaufspersonal und eine überdurchschnittlich große Anzahl an Ausstellungsfahrzeugen hat, in denen man sich die verschiedensten Konfigurationen ansehen kann und bei Gefallen sogar zeitnah damit vom Hof fährt.

Beim Audi Zentrum Leipzig im Süden der Stadt, in der Richard-Lehmann-Straße und im Norden in der Maximilianallee findet man mit Abstand die größte Auswahl an extrem gut und überlegt ausgestatteten Audi Neuwagen im Umkreis von 100 km. Zudem liefert dieser Werksstandort kurzfristig und man bekommt die Rechnung oder sein Geschenk noch in 2018. Vergessen Sie also Lieferzeiten! Lernen Sie bei einer Probefahrt Ihre klimatisierte Wohnstube, Ihr neues mobiles Büro oder Ihren Wochenendflitzer auf 4 Rädern am besten live kennen.

Nun zu der Frage, was das kosten darf und ob die Nachfrage nun den Preis nach oben treibt – zum Jahresende?! Aktuell gibt es bei Audi in Leipzig über 500 sofort oder kurzfristig verfügbare Fahrzeuge der gesamten Audi Modellpalette. Durch die Kombination verschiedener Aktionen profitiert man von unglaublich günstigen Konditionen. Zum Beispiel bietet dieser Fachhändler für die Modelle Audi A4, A5, Q5 und A7 mit dem Audi Top-Leasing unschlagbare monatliche Leasingraten – auch ganz ohne Anzahlung.

Auch für Kunden, denen eine Einmalzahlung oder eine Finanzierung sympathischer ist, gibt es unglaublich günstige Preise. Dabei gelten alle Sonderangebote für Privat- und gewerbliche Einzelkunden. Vom Audi A1 bis zum Audi A8 gelten die Jahresendkonditionen für alle Audi Modellreihen. Auch die markanten SUV-Modelle, vom Audi Q2 bis zum Audi Q7 gibt es zu extrem verlockenden Sonderpreisen. Und für die Straßensportler unter uns: Selbst an einigen Sport-Modellen kam der Aktions-Rabatt nicht vorbei! Man erwartet oft mehr als man kennt, aber Audi in Leipzig kann tatsächlich mehr als man erwartet.

Kurz vor Vertragsunterschrift kommt am Ende eines jeden Beratungsgespräches dann noch so am Rande die Frage nach den zu erwartenden Nebenkosten auf den Tisch. Nicht selten platzt dann der Traum vom tollen neuen Audi – erst recht noch in diesem Jahr. Doch auch hier hat sich gerade ein Hersteller wie Audi in den letzten Jahren mit Audi Service Komfort1 Dienstleistungspaketen etabliert, die diese unkalkulierbaren Größen förmlich wegwehen. Über eine geringe monatliche Rate deckt man die Kosten für alle fälligen Inspektionen und auch für Verschleiß am Fahrzeug ab. Ein solches Paket enthält zudem eine Ersatzmobilität2 die dafür sorgt, dass man dauerhaft mobil bleibt. So hat man nicht nur Planungssicherheit, sondern auch volle Kostenkontrolle – egal ob als Geschäftsmann oder als privater Endkunde.

Aber Achtung: Derartige Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht und der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

Ein kleiner Tipp noch: Damit man vor Ort nicht lange suchen muss und schnell die besonders günstigen Aktionsfahrzeuge findet, wurden diese mit Stoppuhr-Aufklebern markiert. Also schnell sein lohnt sich – bevor die Zeit abgelaufen ist.

Weitere Informationen zur Aktion unter www.audi-zentrum-leipzig-sued.audi oder von Montag bis Freitag zwischen 8 und 19 Uhr sowie samstags zwischen 9 und 14 Uhr.

