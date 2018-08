Vize-Europameister Deutschland gegen Olympiasieger Brasilien. In einem Duell der Giganten trifft die deutsche Nationalmannschaft am 7. September um 19.00 Uhr in der ARENA Leipzig auf Brasilien. Die Fans können sich auf eine emotionale Rückkehr und eine echte Naturgewalt freuen. Tickets gib es unter www.volleyball-verband.de.

Für alle Fans in Leipzig ist es eine langersehnte Rückkehr der Volleyball-Nationalmannschaft. Der letzte Auftritt der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes liegt bereits 10 Jahre zurück. Damals schon dabei war der heutige Kapitän und Zuspieler Lukas Kampa – allerdings auf der Tribüne. „Nach so langer Zeit wieder in Leipzig zu spielen, ist sicher etwas Besonderes. Auch für mich persönlich, da ich in Leipzig noch nie auflaufen durfte. Damals saß ich als Nachwuchsspieler auf der Tribüne und habe mit den Stars mit gefiebert. Jetzt stehe ich auf dem Feld, daher freue ich mich sehr auf das Spiel und die Fans. Gegen Brasilien werden wir natürlich Vollgas geben“, sagt Kampa.

Deutschlands bester Angreifer ist in Leipzig dabei Quelle: DVV/Conny Kurth

Georg „Hammerschorsch“ Grozer mit dabei

Neben der emotionalen Rückkehr können sich alle Fans noch auf eine weitere Besonderheit freuen. Georg „Hammerschorsch“ Grozer wird sich in Leipzig 2018 zum ersten Mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft überstreifen. Bisher pausierte Deutschlands bester Angreifer über den Sommer und genoss die freie Zeit mit der Familie. Für das Länderspiel in Leipzig unterbricht er die Pause gerne: „Ich habe die Pause genutzt, um meine Akkus aufzuladen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Das war mir diesen Sommer wichtig. Jetzt freue ich mich aber auf das Training und die Spiele mit den Jungs. Vereinfacht gesagt, ist es der Start unserer Vorbereitung auf die nächste Saison. Daher verspüre ich große Lust auf das Länderspiel gegen Brasilien und freue mich auf die Kulisse.“