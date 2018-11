Los Angeles

Den neuen Jeep Wrangler gibt es 2019 auch als Pick-up. Die neue Modellvariante mit dem Namen Gladiator wurde jetzt auf der

Los Angeles Auto Show (30. November bis 9. Dezember) enthüllt und soll in der ersten Jahreshälfte 2019 in den Handel gehen.

Für den Einsatz an der Laderampe hat Jeep den Allrad-Klassiker im Radstand um knapp 50 und in der Länge knapp 80 Zentimeter gestreckt und so Platz für eine Pritsche mit einer Nutzlast von knapp 800 Kilogramm geschaffen. Am kantigen Design ändert sich genauso wenig wie an der Modularität der Karosserie, bei der man das Dach und die Türen demontieren und die Frontscheibe umklappen kann.

Unter der Haube mit dem traditionellen Grill stecken zwei V6-Motoren: ein 3,6 Liter großer Benziner mit 210 kW/285 PS und ab 2020 ein Diesel mit drei Litern Hubraum und 191 kW/260 PS. Angaben zu Fahrleistungen und Verbrauch macht Jeep noch nicht.

dpa