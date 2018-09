Aktuelles Neuwagen - Cadillac XT4 kommt Anfang 2020 für etwa 35.000 Euro Cadillac und Kompaktklasse - das passt nicht zusammen? Offenbar will der US-Luxushersteller mit dem XT4 daran etwas ändern. Der SUV ist das kleinste und günstigste Modell der Marke, wartet aber mit viel Ausstattung auf.

Während Cadillac den XT4 in den USA schon jetzt in den Handel bringt, wird er in Deutschland erst Anfang 2020 kommen. Foto: Cadillac