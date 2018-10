Berlin

So hell wie möglich oder eine möglichst lange Lebensdauer: Zwischen diesen beiden Produkteigenschaften müssen sich Käufer von Halogenlampen für Autoscheinwerfer entscheiden.

Denn höchste Leistung und maximale Haltbarkeit lassen sich nicht vereinen, berichtet die Zeitschrift "Autobild" (Ausgabe vom 4. Oktober), für die der Tüv Rheinland exemplarisch 21 Halogenlampen der Bauart H4 zwischen 3 und 39 Euro (jeweils Paarpreise) untersucht hat.

Auf lange Haltbarkeit ausgelegte Produkte erkennt man oft an Zusätzen wie "Longlife" oder "Ultra Life" in der Produktbezeichnung. Teils gewährten die Hersteller auf solche Produkte eine Garantie bis zu vier Jahren. Noch länger hielten nur LED-Lampen. Diese seien nach EU-Recht aber nicht als Ersatz für Halogenlampen in Autoscheinwerfern zulässig.

Wer eine Scheinwerferlampe wechseln muss, sollte übrigens immer gleich auch die andere tauschen, raten die Experten. Denn zumindest gute Lampen seien immer so sorgfältig gefertigt, dass ihre Lebensdauer eng beieinander liege. Gehe eine kaputt, sei die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die andere wenig später folge. Wichtig: nach einem Wechsel die Scheinwerfer einstellen lassen, damit man im Zweifel niemanden blendet.

Bei Halogenlampen für die Autoscheinwerfer kommt es dem Test zufolge vor allem auf die Geometrie an. Lage und Maße der Glühwendeln in den Lampen müssen auf Zehntelmillimeter genau stimmen, sonst kommt vom Licht nichts oder nicht genug auf der Straße an. Mit bloßem Auge kann man die Präzision der Fertigung natürlich nicht beurteilen, so dass Käufern kaum Kriterien bleiben, um die Qualität einer Halogenlampe beurteilen zu können.

Eine gute Nachricht: Allein am Preis lässt sich die Lampengüte nicht ablesen. Die besten zehn Lampen im Test erhielten zwischen 44 und 53 Punkte und kosteten zwischen 6 und 39 Euro. Zum Vergleich: Die schlechteste Lampe erhielt 6 Punkte und kostete 10 Euro.

Testsieger (53 Punkte) wurde die Philips Vision +30 % für 18 Euro, gefolgt von drei Produkten, die jeweils 48 Punkte erreichten: Cartechnic für 12 Euro, Philips Longlife Ecovision für 17 Euro und Philips X-Treme Vision +130% für 34 Euro. Mit jeweils 44 Punkten kaum schlechter bewertet und vergleichsweise günstig sind Unitec (6 Euro) und Narva H4 Standard (9 Euro).

dpa