Der limitierte McLaren Senna wird 340 km/h schnell

Woking. Der britische Autohersteller McLaren stellt mit dem Senna einen weiteren Supersportwagen für die sogenannte Ultimate Series an die Spitze seines Modellprogramms. Der Flitzer ist nach der Formel-1-Legende Ayrton Senna aus Brasilien benannt.

Der aggressiv gezeichnete Zweisitzer soll zum schnellsten Auto werden, das McLaren bisher mit Straßenzulassung gebaut hat, wie der Hersteller mitteilt. Die Spitzengeschwindigkeit soll bei 340 km/h liegen, und seine Publikumspremiere feiert der Senna im März auf dem Genfer Autosalon.

Angetrieben wird der knapp 1200 Kilogramm schwere Flügeltürer laut McLaren von einem 4,0 Liter großen V8-Benziner mit Doppelturbo. Der Motor ist längs im Heck montiert und wirkt mit 588 kW/800 PS und bis zu 800 Newtonmeter auf die Hinterräder. Damit beschleunigt er das Coupé in 2,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Tempo 200 ist nach 6,8 Sekunden und Tempo 300 nach 17,5 Sekunden erreicht. Den Kraftstoffverbrauch hat McLaren noch nicht ermittelt.

So extrem wie die Fahrleistungen ist auch der Preis: 922 250 Euro ruft McLaren auf und hat die auf 500 Exemplare limitierte Kleinserie nach eigenen Angaben dennoch bereits komplett verkauft.

Lange bleibt der Senna ohnehin nicht an der Spitze der Modellpalette: 2019 soll unter dem Projektcode BP23 ein weiterer Supersportwagen folgen, der sich mit einem in die Mitte gerückten Sitz und noch mehr Leistung am legendären McLaren F1 orientieren soll. Zwar wird dieses Auto nach Angaben des Unternehmens noch teurer - doch auch dieser Wagen ist bereits komplett ausverkauft.

dpa