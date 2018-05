Aktuelles Tesla-Chef - Model 3 kommt im ersten Halbjahr 2019 nach Europa Wann rollt das Tesla Model 3 zu den europäischen Händlern? Diese Frage stellen sich potenzielle Käufer offenbar schon seit vielen Monaten. Firmenchef Elon Musk nennt per Twitter nun einen Termin für den Verkaufsstart.

