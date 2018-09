Stuttgart

Direkt nach dem Aussteigen sollten Fußgänger an der Haltestelle nicht vor oder hinter einem Bus über die Straße laufen. Diese unfallträchtige Situation sei für Fußgänger und Autofahrer ganz schwer zu überblicken, erklärt die Sachverständigenorganisation Dekra.

Sie rät: Erst gehen, wenn der Bus wieder abgefahren ist und die Straße frei ist. Aber auch beim Warten auf den Bus ist Vorsicht angebracht: Dekra rät zu einem Meter Abstand Minimum zum Bordstein. Denn der Bus könne etwas ausschwenken. Ist ein Absperrgitter vorhanden: Unbedingt dahinter warten, denn ansonsten könnte man zwischen diesem und Bus eingeklemmt werden.

Ist der Bus da, lassen die Wartenden die Insassen erst einmal aussteigen und drängeln nicht, wenn sie selbst zusteigen. Ansonsten besteht Stolper- und Sturzgefahr. Und um nicht in Versuchung zu kommen, in allerletzter Sekunde unachtsam noch schnell über die Straße zu rennen, plant man ausreichend Zeit ein, um pünktlich an der Haltestelle zu sein - das gelte besonders für Kinder.

dpa