Die wiederbelebte Automarke Borgward hat den Preis für ihr erstes in Deutschland erhältliches Modell bekanntgegeben. Zunächst will Borgward sein SUV BX7 TS in einer besonders gut ausgestatteten limitierten Auflage zu Preisen ab 44.200 Euro verkaufen.

Kunden können es ab sofort online bestellen, so der Hersteller. Den rund 4,72 Meter langen Geländewagen mit Allradantrieb motorisiert ein Zweiliter-Turbo-Vierzylinder mit 165 kW/224 PS. Zwischen 1500 und 4500 Touren stehen 300 Nm Drehmoment parat.

Der Sprint von null auf Tempo 100 soll dem 1854 Kilo schweren SUV binnen 9,4 Sekunden gelingen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 208 km/h. Für den Spritverbrauch nennt Borgward 8,9 Liter (212 g/km CO2). Der Fünftürer bietet fünf Personen Platz. Der Laderaum kann zwischen 545 und 1377 Liter Gepäck schlucken.

Zur Ausstattung gehören unter anderem beheizbare Sportsitze, ein Infotainment-System mit 12,3-Zoll-Touchscreen und eine 360-Grad-Kamera. Den Service der auf Online-Vertrieb ausgerichteten und zum chinesischen Lastwagenhersteller Foton gehörenden Marke übernimmt die Werkstattkette A.T.U in ihren bundesweit knapp 580 Filialen.

