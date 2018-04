Ein Jahr nach dem Generationswechsel geht der Suzuki Swift in diesem Frühjahr auch wieder als Swift Sport an den Start. Das teilte der japanische Hersteller mit und bezifferte den Preis auf 21 400 Euro.

Dafür gibt es für den Kleinwagen mit einem sportlicheren Auftritt, einer gehobenen Ausstattung und einem stärkeren Motor. War bislang bei einem Dreizylinder mit 82 kW/112 PS Schluss, kommt nun ein 1,4 Liter großer Vierzylinder-Turbo zum Einsatz, der 103 kW/140 PS leistet.

Mit maximal 230 Nm beschleunigt er in 8,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erlaubt mit 210 km/h als einziges Modell in der Baureihe ein Spitzentempo über Tempo 200. Den Verbrauch gibt Suzuki mit 5,6 Litern an (125 g/km CO2).

