Diese Frage stellen sich unzählige Autofahrer, deren Fahrzeug über fest definierte Ausstattungspakete verfügt. Viele darin enthaltene Ausstattungen ließen sich dann nicht einzeln bestellen. Auch wenn nur wenige Inhalte aus dem Paket benötigt wurden, so musste man deshalb doch das ganze Paket kaufen – und auch bezahlen. Zudem erhöht das unnötigerweise den Bruttolistenpreis, der bei Geschäftsfahrzeugen die Grundlage der 1%-Versteuerung für die private Nutzung ist.

Audi in Leipzig trifft den Nerv vieler Kunden und beweist, dass es auch anders geht. Mit der „Machen Sie doch, was Sie wollen“ – Kampagne kalkuliert das Audi Zentrum Leipzig ganz fair und transparent. Die Konfiguration enthält die vom Kunden gewünschten Ausstattungsdetails – nicht mehr und nicht weniger. Zudem lässt sich genau sehen, was das jeweilige Feature z.B. an einer monatlichen Leasingrate anteilig ausmacht. Jeder Kunde entscheidet ganz direkt und live, ob ihm ein bestimmtes Ausstattungsmerkmal sein Geld wert ist.

Am Beispiel eines Audi A4 Avant 2.0 TDI mit 110 kW / 150 PS* bedeutet das: Das sehr gut ausgestattete Grundmodell inkl. Klimaautomatik, elektrischer Gepäckraumklappe, Audi pre sense city, Bluetooth, 16 Zoll Alu-Schmiederädern uvm. gibt es im gewerblichen Leasing bereits für 254 Euro monatlich zuzüglich Mehrwertsteuer.** Möchte der Kunde zusätzlich eine MMI Navigationssystem, kommen 10 Euro monatlich dazu, ist ihm eine Anhängevorrichtung wichtiger, bekommt er diese für 7 Euro im Monat. So kann jeder seinen Audi nach genau den eigenen Bedürfnissen zusammenstellen, und das bei voller Kostenkontrolle. Für Privatkunden hält das Audi Zentrum Leipzig natürlich vergleichbare Aktionsangebote bereit.

Mit attraktiven Dienstleistungen für Wartung, Verschleiß oder Versicherung bietet das Audi Zentrum Leipzig weitere Produkte rund um die Mobilität der Kunden. Für diesen heißt das: man kombiniert den Komfort eines individuell konfigurierten, neuen Audi mit der finanziellen Beweglichkeit niedriger monatlicher Raten.

Die aktuellen Audi Modelle stehen im Audi Zentrum Leipzig zur Probefahrt bereit. Dabei kann der Kunde live testen, welche Ausstattung für ihn relevant ist und welche nicht. Detaillierte Informationen stellt das Audi Zentrum Leipzig unter www.leipzig.audi zur Verfügung. Die zertifizieren Neuwagen-Verkaufsberater beantworten alle Fragen persönlich von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr. Die Audi Zentren Leipzig sind aus der ganzen Region leicht zu erreichen:

Standort Nord | Maximilianallee 25, 04129 Leipzig

Standort Süd | Richard-Lehmann-Straße 124, 04277 Leipzig

Telefon: 0341/22660-299

E-Mail: angebote@leipzig.audi

Webseite: www.leipzig.audi

* Kraftstoffverbrauch in l/100km innerorts: 4,9, außerorts: 3,8, kombiniert: 4,1; CO2-Emission in g/km kombiniert: 109; Effizienzklasse: A+

**Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Bonität vorausgesetzt. Überführungskosten werden separat berechnet. Alle Werte zzgl. MwSt. Gültig bei Bestellung bis 31.05.2018 und Erstzulassung bis 31.03.2019. Monatliche Leasingrate von 254,- Euro bei einer Laufzeit von 48 Monaten und jährlicher Fahrleistung von 15.000 km, ohne Leasingsonderzahlung. Angebot gilt nur für Kunden, die zum Zeitpunkt der Bestellung bereits sechs Monate als Gewerbetreibender (ohne gültigen Konzern-Großkundenvertrag bzw. die in keinem gültigen Großkundenvertrag bestellberechtigt sind), selbstständiger Freiberufler, selbstständiger Land- und Forstwirt oder in einer Genossenschaft aktiv sind.