Igitt Schimmel!: Fliesenfugen reinigen und ersetzen

Staub, Soße, Seifenreste: In Fliesenfugen in Bad und Küche sammelt sich mit der Zeit Schmutz, und Schimmel entsteht. So lassen sie sich reinigen und sanieren:

Kann ich verhindern, dass Fugen schmutzig oder schimmelig werden?

"Wischen Sie gleich nach dem Duschen mit einem trockenen Tuch nach", rät die Sachbuchautorin Nadine Schubert. Das Wischwasser sollte sauber sein. "Schmutziges Wasser hinterlässt nach dem Verdunsten Schmutzpartikel", erläutert Anne Mitschulat vom DHB-Netzwerk Haushalt. Ihr Tipp: neue oder gut gereinigte Fugen imprägnieren.

Welche Mittel empfehlen sich für die Reinigung?

Mitschulat empfiehlt, keine Mittel einzusetzen, die das Material angreifen: "Ausgewaschene Fugen sind schwer sauber zu halten. Wasser und Mikroben können dadurch in das Klebebett der Fliesen eindringen und sie so lockern." Schubert setzt auf drei Mittel: Waschsoda, Zitronensäure und Essigessenz. "Sie sind günstig und umweltfreundlich und reichen für dauerhafte Sauberkeit in Bad und Küche völlig aus. Auf ätzende Putzmittel kann getrost verzichtet werden."

Bei zementhaltigen Fugen sind Zitronen- oder verdünnte Essigsäure - die oft auch in flüssigen Badreinigern enthalten sind - nur mit Vorsicht einzusetzen: Der Kitt besteht aus porösem, saugfähigem Mörtel und sein Kalksteinanteil ist säureempfindlich, so Mitschulat. "Bei säurehaltigen Reinigungsmitteln sollten die Fugen unmittelbar vorher mit Leitungswasser genässt werden, um ein Eindringen des Reinigungsmittels in die Fugen zu vermindern." Auch sollten diese Mittel – je nach Ablagerung – maximal fünf Minuten einwirken und anschließend mit klarem Leitungswasser abgewaschen werden.

Wie gehe ich mit Schimmel um?

Auf rissigen Fugen kann sich Schimmel bilden – insbesondere wenn das Wasser nicht oder nur schlecht abläuft. Schubert entfernt Schimmel mit einer Mischung aus Zitronensäure und Spülmittel, mit der sie die Fugen abbürstet und anschließend nachspült. Darüber hinaus geht sie zweimal im Jahr mit dem Dampfreiniger ran: "Fliesen und Fugen sprühe ich zunächst großzügig mit dem selbst gemachten Badreiniger ein, dann geht es dem Schmutz mit dem heißen Wasserdampf an den Kragen."

Mitschulat empfiehlt, die Fugen mit organischen säurefreien Schimmelentferner, 70-prozentigem Isopropanol oder 80-prozentigem Spiritus zu behandeln. Auf sehr hartnäckige Flecken lässt sich mit einem Wattestäbchen ein hypochlorithaltiges Reinigungsmittel mit Vorsicht auftragen, erklärt die Expertin. Oberflächlich mit Schimmel befallene Silikonfugen lassen sich laut dem Fachverband Fliesen und Naturstein mit chlorhaltigen Mitteln reinigen.

Wie erneuere ich Fliesenfugen?

Ist das Silikon innerlich mit Schimmel befallen oder beschädigt, ist ein Austausch unumgänglich. "In der Küche und überall, wo die Fläche nicht stark feuchtigkeitsbelastet ist, kann ein geübter Heimwerker dies übernehmen", sagt Steffen Mohl vom Fachverband Fliesen und Naturstein. Die Fuge muss man mit einem Tapeziermesser herausschneiden und Reste mit Spezialreiniger beseitigen. Die Schnitttiefe sollte allerdings nicht bis auf die Unterkonstruktion gehen.

Bei der Erneuerung alter Zementfugen kommt es auf die Feuchtigkeit des Raums an: Ist er nur wenig feucht, kann man die Fugen mit einem Winkelschleifer mindestens drei Millimeter tief herausschleifen, den Staub entfernen und anschließend neu verfugen. Anders sieht es in der Dusche aus - insbesondere, wenn deren Boden gefliest ist. "Beim Versuch, eine defekte Fuge zu reparieren oder alte Fugen zu erneuern, besteht für Ungeübte die Gefahr, versehentlich die Unterkonstruktion zu beschädigen", erklärt Mohl. In einem solchen Fall müsste der gesamte Duschbereich inklusive Untergrund und Verfliesung erneuert werden. Aus diesem Grund sollte hier der Profi ran.

