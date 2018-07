In den Morgenstunden ausgiebig lüften

Heiße Sommertage - In den Morgenstunden ausgiebig lüften Lüften hilft, die Sommerhitze aus Haus und Wohnung herauszuhalten. Aber warum ist es am besten, morgens gut zu lüften und tagsüber die Fenster geschlossen zu halten?

Ausgiebiges Lüften in den frühen Morgenstunden ist im Sommer unabdingbar. Nur so bleibt es in den Innenräumen tagsüber angenehm. Quelle: Silvia Marks