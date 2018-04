Aktuelles Sommerplage - Schutz gegen Mücken montieren: Kellerschacht nicht vergessen Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen. Das bedeutet auch, dass vermehrt Insekten unterwegs sind. Damit diese gar nicht erst ins Haus gelangen, sollte an allen Fenstern und Türen ein Schutz angebracht werden.

Licht in den Abendstunden lockt Mücken an - wer sie nicht im Haus haben will, kann einen Insektenschutz montieren. Quelle: VFF/WAREMA Renkhoff SE