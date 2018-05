Damit müssen designorientierte Renovierer und Bauherren bei der Entscheidung für einen Boden keine Kompromisse mehr eingehen, denn Nadura vereint (fast) alle Bodenwünsche und Qualitätsfaktoren in einem einzigen Produkt: eine größere Strapazierfähigkeit als bei Stein- und Keramikfliesen, den wohnlich-warmen Charakter von Echtholzböden sowie ein Höchstmaß an Wohngesundheit und Reinigungsfreundlichkeit.

Darüber hinaus bestechen die Böden durch außergewöhnliche Optiken, Farben und Strukturen. In der aktuellen Kollektion bringen die beiden neuen Oberflächenstrukturen „Metallic“ und „Rustic“ neue Haptiken und Optiken ins Spiel. In Kombination mit den vielfarbig wirkenden Dekoren ergeben sich so zahlreiche innovative Gestaltungsmöglichkeiten.

Neu ist außerdem das quadratische Format (485 x 485 mm) in acht unterschiedlichen modernen Farben wie Seidengrau, Platingrau oder Anthrazit, die sich auch miteinander kombinieren lassen.

Nadura rückt damit optisch noch näher an die klassische Fliese heran, hat aber den Vorteil, dass es nicht verklebt werden muss, extrem bruchfest und noch dazu fußwarm ist – die perfekte Fliesenalternative für gemütliche Wohnräume, für Küche und Flur!

