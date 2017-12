Wann der Onlinekauf sinnvoll ist?

Große Auswahl und beste Vergleichsmöglichkeiten

Wer im Internet nach Möbeln sucht, findet eine schier unendliche Zahl an Angeboten. Von den Onlineshops der bekannten Branchenriesen, bei denen es neben Möbeln für alle Räume auch gleich noch passende Deko und Accessoires gibt, über hochwertige Stores für Designermöbel und exklusive Einzelstücke bis zu spezialisierten Fachhändlern, etwa für Boxspringbetten oder altersgerechte Möbel. Sich in diesem riesigen Angebot ganz bequem vom heimischen Sofa aus und ungeachtet von Öffnungszeiten und Verkehrschaos umschauen zu können, ist wohl für die meisten der Hauptgrund, ihre Möbel im Internet zu kaufen.

Jedoch spart man sich dabei nicht nur den Weg in das möglicherweise weit entfernte Möbelhaus, auch das ziellose Umherirren auf der Suche nach dem passenden Möbelstück entfällt. Schließlich lässt sich online das gesamte Sortiment schnell und zielgerichtet durchsuchen. Viele Onlineshops bieten durch eine Suchfunktion, bei der sich zahlreiche Spezifikationen ganz nach den individuellen Vorlieben einstellen lassen, innerhalb von Sekunden einen vollständigen Überblick über das passende Angebot. Hat man das Objekt der Begierde gefunden, lassen sich online auch direkt Preise und Konditionen bei anderen Händlern vergleichen, so dass man wirklich zu den bestmöglichen Bedingungen kaufen kann. So sind auch bei Designerstücken zuweilen echte Schnäppchen möglich.

Guter Service ist im Internethandel ein Muss

Dem wachsenden Konkurrenzdruck im Onlinegeschäft begegnen viele Shops indem sie ihr Serviceangebot kontinuierlich ausbauen. Gewinner ist dabei letztendlich der Kunde, für den so manche Serviceleistung schon fast zur Selbstverständlichkeit geworden ist.

So bieten viele Onlineshops eine kostenlose Lieferung der Möbel bis in die entsprechenden Räume an - und das auch bei großen und schweren Modellen. So erfolgt etwa bei Boxspring Welt, einem Fachhändler für großformatige Boxspringbetten, eine kostenlose Zustellung per Spedition bis ins Schlafzimmer. Auf diese Weise werden Nerven, Rücken und Geldbörse gleichermaßen entlastet. Ein zusätzlicher Aufbauservice kann durch den Shop meist ebenfalls problemlos gestellt werden. Dieser ist allerdings in der Regel nicht im Preis inbegriffen.

Verschiedene Zahlungsoptionen, vom Kauf auf Rechnung, über Bankeinzug, PayPal oder auch in Raten sind mittlerweile fast überall Standard. Um seriöse Anbieter zu erkennen, bei denen man ohne Sorge per Vorkasse zahlen kann, reicht übrigens meist schon ein Blick auf die Bewertungen.

Auch wer erst einmal schauen will, wie die neuen Möbel in den eigenen vier Wänden harmonieren, kann sich entspannt zurücklehnen, wenn er online kauft. Denn durch das Fernabsatzgesetz hat man beim Möbelkauf im Internet ein 14-tägiges Widerrufsrecht und kann jede bestellte Ware innerhalb dieser Frist ohne Angabe von Gründen wieder zurückgeben. In diesem Fall empfiehlt es sich aber vor der Bestellung genau zu prüfen, wie die Bedingungen für eine Rücksendung bei dem jeweiligen Händler aussehen und wer die Kosten für den Rückversand trägt.