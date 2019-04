Leipzig

Seit dem 4. März vor 20 Jahren stehen für JalouCity die individuellen Wünsche der Kunden im Mittelpunkt – und das immer am gleichen Standort im Herzen ­ Leipzigs. „Wir sind sehr froh, Teil dieser wunderbaren Stadt zu sein“, sagt Filialleiter Marik Wainstejn. „Wir wurden von Anfang an gut angenommen und feiern deshalb unter dem Motto: We love Leipzig.“ Dazu passend bietet der Spezialist für Fenstermode bis Ende April 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Hersteller – zusätzlich zu den stets standardmäßig gewährten fünf Jahren Garantie.

JalouCity Leipzig ist Teil vom deutschlandweiten Netzwerk aus 33 Filialen – als einziger Vertreter in den neuen Bundesländern ( Berlin ausgenommen). Interessierte können sich in der Online-Filiale umschauen. „Am besten kommen Kunden aber zu uns ins Geschäft, um sich beraten zu lassen und zu bestellen, was ihnen zusagt“, rät Wainstejn.

Denn: Die Angebots- und die Kombinationsvielfalt von JalouCity Leipzig ist fast grenzenlos. Von klassischen Jalousien über (Doppel-)Rollos und Plisees reicht die Palette bis hin zu Markisen, Lamellenvorhängen und Insektenschutz aller Art. „Von Privatkunden bis zu Arztpraxen kommen alle zu uns“, weiß der Filialleiter.

JalouCity Leipzig bietet Aufmaß und Beratung vor Ort für jeden Leipziger, dazu Vielfalt und den Anspruch, für jeden Kunden besondere Lösungen zu finden. „Für ihre Treue bedanken wir uns bei allen Kunden und schenken ihnen bis Ende April 20 Prozent Rabatt auf die Produkte ausgewählter Hersteller“, so Wainstejn.

JalouCity Tröndlinring/Ecke Löhrstraße 2 04105 Leipzig Tel.: 0341 9807600 jaloucityleipzig@t-online.de

Von PR/LMG