Das Traumhaus für Normalverdiener hat laut Hausbautrends 2018 zwischen 100 und 152 Quadratmeter Wohnfläche. Besonders beliebt ist das „Stadthaus Flair 152 RE“ von Town & Country Haus. Dessen Verkaufszahlen steigerten sich 2017 um mehr als 53 Prozent.

„Stadthäuser überzeugen nicht nur optisch, sondern bieten auch besonderen Komfort, da im Obergeschoss keine Dachschrägen sind“, erklärt Lutz Bellmann, Geschäftsführer der Bellmann Immobilien GmbH & Co. KG und Town & Country Haus Partner in der Region Leipzig Stadt und Land.

Klassische Einfamilienhäuser der Serie „Flair“ dominieren die Top 10 der verkauften Häuser. Die Grundrisse der Massivhäuser sind modern und schaffen clevere Staumöglichkeiten. Sie sind ebenso flexibel:

Unsere Massivhäuser bieten trotz standardisierter Bauweise zahlreiche Optionen“, so Lutz Bellmann.

