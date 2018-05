Von Dienstag, 10., bis Samstag, 21. April zeigen Peggy Wede und Peggy Riedel zur Hausmesse die Klassiker und Neuheiten im Sortiment von Amieno Polstermöbel. Dazu gehören für die Gartensaison jetzt auch verschiedene Outdoor-Stoffe zum Beziehen der Gartenmöbel.

Für das Wohnzimmer bietet Amieno Polstermöbel neben den Textilien alles andere, was eine harmonische Einrichtung braucht. Herzstück dieser Einrichtung ist und bleibt die Polstergarnitur. So auch hier: Die Sofas nach Maß aus regionaler Produktion im Erzgebirge können optimal auf kleine Räume sowie an die Bedürfnisse von Senioren angepasst werden. Ergebnis der Traditionsarbeit, bei der alle Maße berücksichtigt und hochwertige Materialien verwendet werden, sind strapazierfähige, langlebige Sofas und Sessel, die kuscheligen Komfort bieten.

Schon seit 21 Jahren ist Amieno Polstermöbel für seine Kunden da. Haben diese sich für die perfekt passenden Möbel entschieden, bietet das Fachgeschäft besonderen Service: Die kostenfreie Lieferung und Entsorgung alter Polstermöbel sowie persönliche Beratung, Planung und fachmännische Montage sind selbstverständlich, Neubezug und Aufpolsterung sind möglich.

Zur Hausmesse locken außerdem 26 Prozent Rabatt beim Kauf von Polstermöbeln sowie 10 Prozent Rabatt auf Neubezüge. Echte Schnäppchen finden Besucher also bei Amieno – in der Prager Straße, in der Nähe des Ostplatzes. Die Straßenbahnlinien 12 und 15 halten hier.

Amieno Polstermöbel

Prager Straße 40

04317 Leipzig

Tel.: 0341 6995320