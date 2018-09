Ein Apfel hat sieben Prozent weniger Kalorien als eine Birne. Eine Birne hat 20 Prozent weniger Fett als ein Apfel. Gesund für uns sind beide. Vor allem aber dann, wenn dieses Kernobst im eigenen Garten geerntet wurde. Aber wer kann schon auf dem Balkon Obst züchten oder die eigenen Möhren ernten? Außer Petersilie, Schnittlauch und Basilikum geht oft nicht viel.

Für viele ist genau diese Tatsache ein wichtiger Aspekt bei der Planung der Zukunft. Wo will ich mit meiner Familie leben? Wohnung oder Haus? Mit Balkon oder Garten mit Blumenbeeten, Tomatenpflanzen und Obstbäumen? Die Antwort auf diese Fragen ist von vielen Kriterien abhängig.

Für den Start dieses wichtigen Entscheidungsprozesses ist die Unger-Park Musterhausausstellung optimal. Hier bekommen Hausbau-Interessierte Antworten und Entscheidungshilfen. Egal, ob es um die Auswahl eines Grundstückes oder die Finanzierungsmöglichkeiten geht, die Fachberater der 18 Haushersteller sind auf allen Gebieten auskunftsfähig und up-to-date.

Besonders die beiden neuesten Häuser der Leipziger Musterhausausstellung, „Stockholm“ von Rensch und „UNO 2.0“ von FingerHaus zeigen eindrucksvoll den aktuellen technischen Stand der Hausbaubranche. „UNO 2.0“ wurde mit dem derzeit höchsten Energieeffizienzstandard gebaut. Das Rensch-Haus bietet die eigene Dämm-Variante „thermo-around-natur“, diffusionsoffene Wände, die Wohnraumerweiterung „Panorama-Cube“, das Photovoltaik-Komplett-Angebot, Smart-Home-Lösungen und Variationsmöglichkeiten für den Außenbereich. Selbstverständlich wurde bei diesem Haus im skandinavischen Stil auf den bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen Wert gelegt.

Ob mit kleinem oder großem Garten am Haus, mit Blumenkübeln auf der Terrasse oder eigenen Obstbäumen – die Möglichkeit, sein Lebens- und Wohnumfeld selbst zu gestalten, ist und bleibt ein guter Weg, gesund zu leben. Mehr Infos gibt es dazu in allen 19 Musterhäusern in der Ausstellung Unger-Park Leipzig, direkt an der A9, Ausfahrt Leipzig West im Gewerbegebiet Dölzig. Mittwoch bis Sonntag 11 bis18 Uhr.



