U-Form, L-Form, Küchenzeile, freistehende Kochinsel, offene Wohnküche? Die Form der Küche hängt stark von Raumgröße und Grundriss ab, weiß Küchenberaterin Kathleen Schmandt: „Aber auch die individuellen Bedürfnisse und Gewohnheiten der Nutzer sollten immer in die Planung einfließen. Wir orientieren uns exakt an den Wünschen unserer Kunden.“

Gibt es dabei ein Grundprinzip? „Wichtig ist die ergonomisch sinnvolle Einteilung beziehungsweise Anordnung der verschiedenen Bereiche“, so Schmandt. Dafür sorgen neben der richtigen Arbeitshöhe für Spüle und Elektrogeräte viele praktische Details, durchdachte Funktionen und kluge Helfer, die Schmandt aus der Planungs-Software zaubert. Auch bei der Auswahl der Elektro-geräte berät sie: „Sie sollten in Design, Technik und Funktion zum Lebensstil passen.“ Bei Möbel Schröter arbeitet man mit allen namhaften Fachfirmen zusammen.

Funktionalität ist aber nicht alles – die neue Küche soll auch gut aussehen. „Das Gesamtbild wird maßgeblich von der Schrankauswahl bestimmt. Wir bieten unseren Kunden eine Vielfalt an Größen und Bauweisen“, erläutert die Fachberaterin. Auch die riesige Auswahl an Materialien, Farben, Fronten und Griffen macht es leicht, der Küche die individuelle Wunsch-Optik zu verpassen – über 70 Ausstellungsküchen bieten reichlich Inspiration.

Das erfahrene, stets aktuell geschulte Fachteam findet für jedes Heim die optimale Lösung. Wie das Ergebnis aussehen wird, kann man sich am Bildschirm zeigen lassen – live und in 3-D. Wenn alles passt, rücken die Schröter-Montageprofis an – und die Traumküche wird Wirklichkeit.

