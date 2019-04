Leipzig

Überall sprießen Blumenknospen, die Luft wird wärmer und ein unbeschwertes Lebensgefühl breitet sich aus. Es ist Frühling. Alles ist irgendwie leichter, entspannter und schöner. Wir sind happy! Auch unsere Fantasie wächst über sich hinaus und die Idee eines Nestbaus setzt sich in den Köpfen vieler Familien fest. Das trifft sich gut. Denn jetzt hat auch der Unger-Park Lust auf Lenz und putzt sich für sein Frühlingsfest heraus. Die Musterhäuser zeigen in ihren Gärten blütenreiches Erwachen.

Aber das ist noch nicht alles. Für alle Gäste gibt es ein kunterbuntes Fest. Dabei stehen vor allem die Kleinen im Mittelpunkt. Für sie werden eine Riesen-Rutsche und eine ­Karottenhüpfburg aufgebaut. Auf dem Steckenpferd-Parcours wird es spannend. Toll ist auch die Bastelstraße, denn hier bauen Kinder ihr eigenes kleines Spardosen-Haus. Am Sonntag wird’s spaßig mit Clown LuluLustig.

Genau wiean den Mitmach-Ständen heißt es auch in den 19 Musterhäusern „Happy Family“. Familien sind herzlich willkommen, die Häuser zu besichtigen. ­Jedes Musterhaus hat seinen eigenen Charakter und begeistert die Besucher mit individuellem Charme. Gut so – die einen mögen es eben klar und kühl, die anderen dagegen warm und gemütlich. Die Musterhaus-Berater sind auf alle Fragen eingestellt und können zu Themen von Baulandsuche bis zur Fußbodenheizung im Kinderzimmer wichtige Hinweise geben.

„ Familienspaß und Blütenzauber“, das Frühlingsfest in der Musterhausausstellung Unger-Park Leipzig, findet am 30. und 31.März von 11 bis 18 Uhr statt, direkt an der A9 im Gewerbegebiet Dölzig. Der Eintritt ist frei.

Unger-Park Gewerbegebiet Dölzig Döbichauer Straße 13 Tel.: 034205 42174 www.unger-park.de

Von PR/LMG