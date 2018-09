Intakte Natur, attraktive Freizeitmöglichkeiten, mehr Platz für Familie und Hobby – das sind nur einige Gründe für den Wunsch ins Umland zu ziehen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei auch der Preis. Für deutlich weniger bekommt man hier oft deutlich mehr. Wenn es um die bestmögliche Baufinanzierung geht, ist die Sparkasse Leipzig der richtige Ansprechpartner.

Der Traum vom eigenen Haus auf dem Land – aber dennoch in Stadtnähe – kann jetzt wahr werden. In Frohburg. Die Gemeinde im Landkreis Leipzig bietet sowohl reizvolle Landschaft und naturnahe Idylle, als auch eine hervorragende Anbindung an die umliegenden Städte Leipzig, Altenburg und Chemnitz mit S-Bahn oder Auto.

In Frohburg muss man auf nichts verzichten: Hier gibt es attraktive Einzelbauplätze, Wohngebiete sowie Wohnungsangebote, dazu sehr gut ausgebaute Kinderbetreuung und schulische Angebote sowie vielfältige Freizeitmöglichkeiten. Und das Beste daran: Immobilien und Bauland sind hier noch erschwinglich.

Für die Finanzierung der Immobilie in Frohburg hat die Sparkasse Leipzig die optimale Lösung: Passend zugeschnitten und mit attraktiven Zinsen und Konditionen. Ein weiterer Vorteil: Der Kundenberater bleibt Ansprechpartner im gesamten Erwerbsprozesses und hilft auch, wenn es um fachliche Fragen jenseits der Finanzierung geht. Mit dem großen Netzwerk der Sparkassen-Finanzgruppe bringt die Sparkasse

Leipzig ihre Kunden sicher und schnell ins eigene Heim.

So leicht und günstig wie im Muster-Finanzierungsvorschlag kann das aussehen: Auf dem 641 Quadratmeter großen Baugrundstück „Am Schützenhaus“ in Frohburg betragen die Gesamtkosten für Grundstück und Neubau mit 150 Quadratmetern Wohnfläche ohne Keller und Terrasse etwa 280 000 Euro. Mit einem Eigenkapitaleinsatz von circa 35 000 Euro betrüge die Darlehenssumme 245 000 Euro – bei einem Zinssatz von 1,84 Prozent per annum und Zinsbindung über zehn Jahre. Unterm Strich stünde dann eine monatliche Rate von 897,56 Euro.

Das ist natürlich nur ein Beispiel. Im Gespräch ermitteln die Fachberater individuelle Finanzierungsmöglichkeiten. Wer im Erstgespräch Einkommensnachweise, Grundbuchauszug und Flurkarte sowie ein Exposé des Objektes oder Bauunterlagen mitbringt, kann schon eine Kreditzusage erhalten. Einen Termin können Interessierte unter 0341 986-0 oder online vereinbaren.

Übrigens – in Frohburg gibt es noch ein Extra: den Zuschuss für Familien, die ein kommunales Baugrundstück oder eine Bestandsimmobilie erwerben. Auskunft dazu gibt die Stadt Frohburg ( ).