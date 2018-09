Viele Hauseigentümer nutzen die Modernisierung ihres Eigenheims, um den Energieträger für die Heizung und Warmwasserbereitung zu wechseln. Die Alternative zu Heizöl, Kohle und Co. ist Erdgas – das spart sogar Platz.

Erdgas ist effizient einsetzbar, jederzeit verfügbar und emissionsärmer als andere fossile Energieträger. In Kombination mit einer Solaranlage erfüllt Erdgas zudem die Anforderungen aktueller Energiestandards. Ganz nebenbei bieten sich für den bisherigen Heizkeller völlig neue Nutzungsmöglichkeiten. Eine Vorratshaltung wie bei Heizöl ist mit Erdgas nämlich auch Geschichte.

Um Erdgas zu nutzen, ist ein Anschluss an das öffentliche Erdgasnetz notwendig. In den meisten Fällen ist dieser bei Bestandsbauten problemlos nachrüstbar. Wer auf Erdgas umsteigen möchte, sollte sich rechtzeitig um den Anschluss an das Erdgasnetz kümmern und sich beim zuständigen Erdgasnetzbetreiber melden.

In Westsachsen ist das vorrangig MITNETZ GAS. Im persönlichen Gespräch vor Ort berät ein Außendienstmitarbeiter den Hauseigentümer zu individuellen Lösungen. Danach legen beide den idealen Anschlussort fest. Die Errichtung und Inbetriebnahme des Netzanschlusses übernimmt eine regionale Baufirma im Auftrag des Netzbetreibers. Den Fachhandwerker für die Inneninstallation wählt der Kunde selbst. Eine Übersicht qualifizierter Handwerker gibt es auf der Internetseite des Netzbetreibers MITNETZ GAS. Hier finden Bauherren auch alle Antragsunterlagen für den Gasnetzanschluss und aktuelle Aktionsangebote.

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH

Tel.: 08002120120 (kostenlos)