Leipzig

Die Wohnungsgenossenschaft UNITAS eG hat ganze Arbeit geleistet. Über mehrere Bauphasen hinweg hat sie die insgesamt 126 Wohnungen im Plattenbau-Ensemble gründlich saniert und an moderne Bedürfnisse angepasst. „Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen“, sagt Vorstand Steffen Foede.

Zuletzt erhielten die 27 Zwei- bis Vier-Raumwohnungen in der Sternwartenstraße 24-28 ein neues Antlitz. Die großzügig geschnittenen Maisonette-Einheiten, die ebenfalls seit Februar bezugsfertig sind, bieten 120 Quadratmeter Wohnfläche, sind lichtdurchflutet, ideal für Familien – „und die ersten ihrer Art in unserem Bestand“, so Steffen Foede.

Alle Objekte in der Straße sind mit Tageslichtbädern und Schlafräumen, gelegen zum ruhigen Innenhof, ausgestattet. Das Nutzungsentgelt liegt laut Finanzvorstand Iris Liebgott bei 8,50 Euro pro Quadratmeter ohne Nebenkosten. Obwohl der Schautag ein voller Erfolg war, dürfen sich Interessenten freuen: Noch stehen einige Wohnungen zur Verfügung. Weitere Anfragen sind damit möglich.

Das nächste UNITAS-Großprojekt steht übrigens auch schon an. In einem familienfreundlichen Neubau an der Salomonstraße 16-18a sollen bis Sommer 2020 insgesamt 41 Wohnungen entstehen.

WohnungsgenossenschaftUNITAS eG Ansprechpartnerin: Evelyn Petersohn Tel.: 0341 42675341 e.petersohn@wg-unitas.de www.wg-unitas.de

Von PR/LMG