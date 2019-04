Hoteldesign – die spezielle Form der Inneneinrichtung betrifft all jene Bereiche des Hotels, die der Gast sehen kann. „Alle öffentlichen Bereiche werden vom Hoteldesigner gestaltet. Das reicht bis zum privaten Bereich mit Zimmer und Bad“, erläutert Corinna Kretschmar-Joehnk, Geschäftsführerin von JOI-Design. Seit 1984 entwirft die Firma Raumkonzepte für die internationale

Hotellerie. „Spannend ist das, weil es sich hier um ganz verschiedene Bereiche handelt. Einmal das sehr Öffentliche und dann wieder intime Bereiche, in denen man mit sich ist – da muss man jeweils in einer ganz anderen Skalierung denken“, erklärt die 51-Jährige.

Wohnen im Design

Vor allem müssen Hoteldesigner dabei an das Erlebnis des Gastes denken, der mit den Gegenständen lebt. „Wir entwerfen als Menschen für Menschen, schaffen Lebensräume und reagieren auf wechselnde Wünsche.“ Das bedeutet, am Puls der Zeit zu bleiben und ein Gespür dafür zu haben, was Gäste von ihrem Hotel erwarten.

Grundsätzlich muss ein Zimmer sowohl dem Business-Reisenden als auch dem Paar auf WochenendTrip gefallen. Hierbei gibt es klare Trends: „Frauen reisen immer mehr im Business, damit haben sich die Anforderungen geändert. Mehr Ablageflächen sind gefragt und gute Beleuchtung im Bad, die keine Schatten wirft, sowie Ganzkörperspiegel“, sagt die Designerin. „Wir springen glaub ich auch mehr auf atmosphärische Elemente an. Emotionale Wohlfühlkomponenten werden wichtiger.“

Lichtstimmung ist dabei ein Thema. „Es muss hell genug sein, um sich sicher zu fühlen. Bewegungslicht und Lichtpunkte in öffentlichen Bereichen gehören dazu.“ Im Zimmer wiederum dürfe es nicht zu hell sein. Hier braucht es indirektes Licht. Stimmungsvolle Effekte erziele etwa eine beleuchtete Kleiderstange.

Kernelemente im Raum sind ohne Frage Bett und Dusche. „Dann gibt es viele Spielwiesen drum herum, zum Beispiel Ablageflächen für den Koffer und Hängemöglichkeiten, wenn etwas nicht knittern soll.“ Hier setzen sich offene Garderobenkonzepte zunehmend durch. Die Bedienung aller technischen Geräte – vor allem im Bad – muss einfach und schnell begreifbar sein. Der Laptop braucht einen Arbeitsplatz, Steck- dosen sollten auch aus dem Bett heraus leicht erreichbar sein.

Die öffentlichen Bereiche sind heute offen und multifunktional – Lobby, Restaurant, Lounge und Arbeitsbereiche verschmelzen. „Als Frau alleine unterwegs hat man aber gerne verschiedene Bereiche, etwas Geschützeres“, findet Corinna KretschmarJoehnk. Daher wird „zoniert“: Kleine Nischen vermitteln Sicherheitsgefühl.

Neue, alte Gemütlichkeit

„Eine witzige Entwicklung“ nennt Kretschmar-Joehnk einen augenscheinlichen Widerspruch: „Durch die digitale Welt wünschen wir es

uns in den Innenräumen wieder gemütlicher. Dass man in Hotels Gemütlichkeit schafft, ist recht neu. Vor 15 Jahren war Gemütlichkeit noch ein Schimpfwort.“

Heute sei eine Rückbesinnung auf Gemütlichkeit modern – ein spannendes Wechselspiel. Denn der „Hygge“-Trend kam aus dem privaten Bereich heraus. „Wir haben uns am privaten Wohnen orientiert und das ins Hotel geholt. Man wollte kein uniformiertes Hotel mehr, eher übernachten wie bei Freunden.“

Inspiration für Zuhause

Jetzt dreht sich das wieder um: Hotels werden die Trendsetter. „Jeder sucht ‚instagrammable moments‘ und nimmt sich Inspiration aus dem Hotel mit nach Hause.“ Gäste fotografieren, filmen und posten auf Social Media überraschende oder inspirierende Details. Genau solche kleinen Details können daheim für Pfiff in der Einrichtung sorgen.

„Praktische Dinge werden immer ausgetüftelter“, sagt die Expertin. Sie empfiehlt etwa Leseleuchten am Bett, sodass der Partner schon schlafen kann. Oder einen beleuchteten Schminkspiegel auf dem Zimmer, sodass man sich nicht übers Waschbecken beugen muss. Und eine große Dusche mit guter Handbrause. „Es sind so kleine funktionale Tricks, die man für den Komfort im Hotel bieten möchte.“, fasst Corinna KretschmarJoehnk zusammen, „und das kann man sich wiederum für das eigene Zuhause abschauen. Dann hat man es da auch funktionaler.“