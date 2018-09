Für kernige Überraschungen und Möbelangebote zu knackigen Jubiläumspreisen wird am Sonntagnachmittag bei Möbel Voigt gesorgt. Das Team feiert in diesem Jahr den 110. Firmengeburtstag. An diesem Sonntag bekommt das Unternehmen Besuch von Tine Wittler.

Mit vielen Events wurde dieses Jahr das Jubiläum gefeiert. Am verkaufsoffenen Sonntag am 30. September von 13 bis 18 Uhr gibt Live-Koch Carsten Kuschel interessante Informationen zum gesunden Kochen aus dem Dampfgarer und Tipps zur energieeffizienten Zubereitung von Speisen auf dem Induktionskochfeld.

An diesem Sonntag gratuliert auch TV-Star und Einrichtungsexpertin Tine Wittler persönlich. Die Wohnfee gibt den Besuchern Anregungen in Sachen Farb- und Wohntrends sowie News zu erfrischenden

Deko-ideen für Haus und Garten mit auf den Weg. Mit drei Vorträgen, Signierstunde und Zeit für ein nettes Gespräch mit der prominenten Besucherin soll der Jubiläumssonntag in Erinnerung der Besucher bleiben.

Die 43-Jährige stand zehn Jahre lang für die TV-Sendung „Einsatz in 4 Wänden“ vor der Kamera und möbelte mit einem Renovierungs-Team ganze Häuser wieder auf. Zwischen Wand-Tattoos und jeder Menge Baumarkt-Deko ließ Wittler Wohnträume wahr werden.

Beim Möbel- und Küchenjubiläums-verkauf nutzen schon viele Kunden die zusätzlichen elf Prozent Jubiläumsrabatt auf Möbel und die Küchensonderaktion. Dazu bietet das Unternehmen Finanzierungsangebote zu null Zinsen bei bis zu 60 Monaten Laufzeit. Lieferung, Montage und Altmöbel- sowie Küchenentsorgung gehören ebenso zum kostenlosen Service wie Aufmaß, Beratung zu Hause und Planung am PC. „Uns ist es wichtig, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden den Weg zur neuen Einrichtung gehen. Die Abwicklung brennt vielen auf der Seele und wir versuchen es so stressfrei wie möglich zu organisieren“ sagt Hannes Voigt. „Persönliche Beratung ohne Zeitdruck, das ist für uns sehr wichtig.“

Alle sind eingeladen, das Traditionsunternehmen zu besuchen. Bereits am Sonnabend, dem 29. September, ist länger geöffnet, von 9 bis 16 Uhr.

Möbel Voigt KG

Gewerbegebiet Eula West 13

04552 Borna

Tel.: 03433 205580