Die Vorteile liegen auf der Hand, wortwörtlich: Das Material ist besonders leicht. Möbel aus Pappe kann wirklich jeder von einem Raum in den nächsten bewegen. Und in kürzester Zeit aufbauen – ohne jegliches Werkzeug dafür zu benötigen. Der größte Vorteil: Sessel, Bett und Regal aus Pappe sind in den allermeisten Fällen Recyclingprodukte, die später zu 100 Prozent erneut recyclet werden können. Das macht sie besonders nachhaltig und umweltfreundlich.

Pappmöbel

Pappbett

Pappbett

Aber sind sie stabil? Wer beim Umzugskarton schon mal den herausgerissenen Griff in der Hand hatte, der mag daran zweifeln.bestehen aber aus schwereren Materialien. Das Geheimnis liegt in der richtigen Konstruktion und der Materialqualität. Hersteller Room in a box verwendet zum Beispiel eine spezielle Wellpappe. Auf der Internetseite der Firma wird angegeben: „Wie eine Ameise kann auch unserdas 100-fache seines Körpergewichts' tragen. Beim Eigengewicht von gerade mal zehn Kilo trägt das1000 Kilo pro Quadratmeter.“

Der natürliche Feind der Pappe ist, natürlich, Feuchtigkeit. Die Kombination aus dauerhafter, starker Nässe und Belastung verbietet sich also vollkommen. Vor Spritzwasser und dem Einsatz in Küche und Bad können die Möbel aber geschützt werden – die Öberflächen können mit Acryl- oder Kunstharzlacken behandelt werden. Dabei kann man auch kreativ werden: Die Pappmöbel lassen sich mit Stiften und Farben, Fotos, Folien oder Papier individuell gestalten.