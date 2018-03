Leipzig. Bei einem spannenden Aufeinandertreffen konnte sich der SC DHfK Leipzig am 15. Spieltag der Oberliga Sachsen gegen den HSV Glauchau mit 32:29 durchsetzen und bleibt weiter ungeschlagen.Rund 430 Zuschauer erlebten am Samstag in der Sachsenlandhalle das erwartet dramatische Spiel des Oberliga-Spitzenreiters gegen den heimstarken HSV Glauchau.

Dietmar Möritz