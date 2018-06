Und wenn die Mannschaft dann doch mal hinten liegt? Keine Bange, lustiges Fan-Wissen lockert die Stimmung auf jeder Fußballparty auf. Wer hätte schon gewusst, dass ein Profi-Fußballer in einem langen Spiel bis zu 6 Liter Wasser trinkt, eine Kuh hingegen auch ohne Fußballspiel bis zu 150 Liter Wasser am Tag? Und wer würde bei einem Wettlauf gewinnen – Kuh oder Mensch? Ein holländischer Nationalspieler hat es einmal geschafft, mit dem Ball eine Geschwindigkeit von 37 km/h zu laufen. Kühe lassen es etwas ruhiger angehen und kommen nur auf eine Geschwindigkeit von maximal 27 km/h – ohne Ball. Am liebsten überlassen Kühe den Stress aber den anderen.

Und wie bleibt man als Gastgeber zum Fußball-Sommer ganz entspannt? Mit wetterfesten Partytipps, weiterem „kuhlem“ Fußball Fan-Wissen und den richtigen Snacks natürlich! Auf der Milram Homepage gibt’s eine große Vielfalt an Tipps und leckeren Rezepten. Wer sich nicht entscheiden kann, was auf dem Teller landen soll, befragt einfach das „Kuhrakel“ – leckere Rezeptvoraussagen garantiert! Wie wäre es zum Beispiel mit Kartoffel-Pops oder Landbrot-Happen mit Schinken und Omelette?

Unser persönlicher Tipp für norddeutsch-entspannte Gastgeber zum Fußball-Sommer: Milram FrühlingsQuark im 410g Fan Pott. Der ist groß genug für die ganze Mannschaft und obendrein noch ein echter Hingucker! Einfach auf den Tisch stellen und Salzstangen oder Gemüsesticks zum Dippen dazu. Den wiederverschließbaren Fan Pott gibt’s zudem für noch mehr Abwechslung auch mit Zaziki oder Sour Cream. Also auf die Plätze, fertig und Anpfiff!

