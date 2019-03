Leipzig

Good food, good mood! Diese Apfel-Zimt-Hirse mit Haselnüssen ist vollgepackt mit Eisen, Zink, essentiellen Aminosäuren und B-Vitaminen. Das glutenfreie Getreide liefert damit die nötige Power für einen guten Start in den Tag.

Übrigens lässt sich dieses Frühstück nach Lust und Laune variieren, indem Sie beispielsweise die Hirse in Mandelmilch kochen und mit gehackten Mandeln servieren. Oder mögen Sie es doch lieber exotisch? Probieren Sie es mit Kokosmilch und toppen Sie sie mit Mango und Kokosflocken.

Zutaten für eine Portion Power-Frühstück:

100 g Hirse,

200 ml Haselnussmilch (oder andere),

2 süße Äpfel, 2 EL Kokosöl (oder Butter zum Anbraten),

2-3 TL Zimt,

1 kleine Handvoll Haselnüsse,

optional: 2 EL Ahornsirup

Zubereitung:

1. Hirse in ein Sieb geben und waschen.

2. Milch in einem Topf erhitzen (nicht zum Kochen bringen) und Hirse mit 1 TL Zimt einrühren. Bei kleiner Hitze etwa 15 Minuten köcheln lassen bis die Milch verkocht ist.

3. In der Zwischenzeit Äpfel waschen und in Stücke schneiden. Kokosöl in einer Pfanne erhitzen, Äpfel hineingeben, mit Zimt bestreuen und kurz darin anbraten.

4. Haselnüsse hacken, dazugeben und anrösten.

5. Die Apfelstücke mit den Haselnüssen zur Hirse geben, nach Belieben mit Ahornsirup süßen und sofort servieren.

Mehr Rezepte unter http://www.minzgruen.com

dpa