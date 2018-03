Basteln, backen, färben: Schöne Osterideen für Kinder

Köln. Die Osterfeiertage verbringen viele Familien zusammen, basteln und backen miteinander. Dabei will die freie Zeit gefüllt werden - mit Eierfärben, ausgefallener Deko oder einem gemeinsamen Osterfrühstück. Die schönsten Ideen im Überblick:

Österliche Tapetentiere: Tapetenreste lassen sich ganz einfach in Oster-Deko verwandeln, verrät Kerstin Weiser von der DIY Academy in Köln. Aus alter Tapete schneidet man Eier, Hasen oder Küken aus, mit den Motiven lassen sich dann Kühlschrank, Türen und Wände bekleben. "Tapete als robuster Bastelstoff eignet sich super, um gemeinsam mit Kinder zu basteln." Dabei kann man ruhig zu knalligen Farben und wilden Mustern greifen. Die Schablonen können die Eltern vorbereiten. Wer mit kleineren Kindern bastelt, wählt am besten ein altes Tischset aus Kunststoff.

Aus Tapetenresten lassen sich Eier, Hasen oder Küken als Deko ausschneiden. Anschließend werden diese in knalligen Farben bemalt. Zur Bildergalerie

Osterlandschaften im Glas: Um sich die Natur ins Wohnzimmer zu holen, sucht man sich ein Altglas, zum Beispiel ein großes Gurkenglas, erklärt Weiser. Ausgewaschen und von Etiketten befreit, ist darin Platz für eine Osterlandschaft. Bei trockenem Wetter kann man draußen auf die Suche nach etwas Moos, kleinen Ästen oder Kieselsteinen gehen. Die Funde aus der Natur kommen dann in das Glas und man setzt einen Schokohasen oder einige Eier hinein. Mit bunten Bändern kann man das Glas zusätzlich verzieren.

Osterzweig schmücken: Für den Klassiker der Oster-Deko macht man sich draußen auf die Suche nach schönen Zweigen. Ein Tipp von Weiser: Je mehr kleine Äste der Zweig hat, desto besser lässt er sich hinterher behängen. Ob ausgeschnittene Ostermotive aus Pappe, ausgeblasene und bemalte Eier, bunte Bänder oder von allem etwas - beim Schmücken sind keine Grenzen gesetzt.

Osterhase aus Marzipan oder Hefe: Aus Marzipan lassen sich süße Osterhasen zubereiten, ohne dass man Teig anrühren oder backen muss, verrät Kochbuchautorin Christiane Kührt. Aus der Rohmasse werden drei Kugeln geformt: Eine größere Kugel bildet den Körper des Hasen, eine mittlere setzt man als Kopf oben drauf, und eine kleine Kugel wird als Schwanz angedrückt. Längliche Marzipan-Ohren werden dann an den Kopf angedrückt. Je nachdem, wie alt die Kinder sind, kann man noch Hasenpfoten formen und mit Zuckerschrift aus der Tube Augen und Näschen aufmalen. "Beim Formen mit Marzipan, kann sich jeder ausprobieren - es muss nicht gleich ein Kunstwerk entstehen", sagt Kührt. Läuft es beim ersten Mal noch nicht rund, formt man erneut.

Eier einfärben: Dieser Klassiker darf an Ostern nicht fehlen, meint Kührt. Eltern können die gekochten Eier mit Eierfarbe aus dem Supermarkt einfärben. Danach sind die Kinder an der Reihe: Ob mit einem Streifen buntem Deko-Klebeband verziert, mit Filzstiften oder Farbe bemalt, hier kann man verschiedene Varianten ausprobieren oder alles kombinieren.

Oster-Cup-Cakes: Ob zum Verschenken oder für den eigenen Osterbrunch: Küken-Muffins sind echte Hingucker, meint Kührt. Die Muffins aus einem einfachen Rührteig backen und abkühlen lassen. Aus Puderzucker, etwas Zitronensaft und gelber Lebensmittelfarbe einen gelben Zuckerguss anrühren und gleichmäßig auf die Muffins streichen. Aus rotem Marzipan einen kleinen Schnabel formen und auf den noch feuchten Guss setzen, Smarties als Augen aufsetzen - schon hat der Muffin ein Küken-Gesicht. Besonders lebendig sieht das Küken mit fertigen Zuckeraugen aus dem Backzutatenregal aus, verrät Kührt.

Aufhänger aus Eierschalen: Eine

besondere Idee für den klassischen Osterstrauch hat DIY-Bloggerin Daniela Fugger - aus Karton werden Eier-Formen ausgeschnitten und mit Bastelkleber bestrichen. Auf die Klebeschicht werden dann zerbröselte Eierschalen gestreut, bis die Pappe bedeckt ist. Mit Garn, der an der Pappe befestigt wird, können die Aufhänger an einen Osterstrauch oder an Fenster oder Wände gehängt werden.

Ostervase: Ein Terrakottatopf oder eine Vase mit rauer Oberfläche lässt sich im Handumdrehen zu einer

Ostervase verwandeln, sagt Fugger. "Mit Kreide lassen sich Hasen, Eier und Blumen auf den Topf malen." Weil Kreide abwaschbar ist, kann man den Topf nach Ostern wieder in seine ursprüngliche Form bringen. Als Pendant für draußen kann man die Töpfe auch mit Lack oder Farbe bemalen.

Osterhase aus Holzkugeln: Für diese

Idee braucht man zwei unterschiedliche große Holzkugeln, Draht und Wolle oder Filz aus dem Baumarkt oder aus einem Bastelladen, erklärt Fugger. Aus je einem langen Draht-Stück werden zwei schlaufenförmige Ohren geformt, die Enden werden unten zusammengedreht. Die Draht-Schlaufen werden dann mit Wolle umflochten. "Wer mit kleineren Kindern bastelt, kann hier auch zu Filz greifen und den Draht damit bekleben", rät Fugger. Dann werden die Drahtenden durch beide Kugeln gesteckt. Die kleinere Kugel sitzt oben und bildet den Kopf des Hasen. Wer mag, kann zusätzlich ein Hasengesicht auf die kleine Kugel malen.

