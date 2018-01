Gebühren bei kostenlosen Kreditkarten

Kostenlose Kreditkarten werden von Kreditkartengebern unterschiedlich definiert. Meist wird dabei auf die Jahresgebühr verzichtet.

Die Gebührenstruktur bei Kreditkarten umfasst jedoch weitaus mehr als nur Jahresgebühren. Es werden Spesen bei Bankomatabhebungen , Partnerkarten , SEPA-Überweisungen und beim Auslandseinsatz ​ verrechnet. Zusätzlich können auch Kreditzinsen ​sowie Gebühren für Girokonten ​ anfallen.

Wie bei jeder Kaufentscheidung ermöglicht Ihnen der Vergleich, das bestmögliche Produkt zu den besten Konditionen zu finden. Dies ist auch bei kostenlosen Kreditkarten der Fall.

Voraussetzungen für eine kostenlose Kreditkarte

Einige Kreditkartengeber teilen kostenlose Kreditkarten nur an Kunden aus, die ein Gehaltskonto beim selben Anbieter eröffnen. Die Kontoeröffnung ist meist kostenlos, allerdings verlangen einige Anbieter Kontoführungsgebühren. Bei allen Anbietern von kostenlosen Kreditkarten müssen Sie volljährig sein, einen Wohnsitz in Deutschland haben und über einen guten Schufa-Score, sowie ein regelmäßiges Einkommen verfügen. Mit einer Kreditkarte wird Ihnen ein Kredit gewährt. Die Bonitätsprüfung ist bei der Vergabe von kostenlosen Kreditkarten daher ein wichtiger Punkt.

Was ist ein Gehaltskonto? Ein Gehaltskonto verbucht regelmäßige Zahlungen und dient dazu den Lebensunterhalt zu bestreiten. Auf dieses Konto werden Lohn, Rente oder Sozialleistungen überwiesen.

Gebührenstruktur

Nicht bei allen Kreditkartenanbietern ist die Girokontoeröffnung verpflichtend. Es existieren auch Optionen, bei welchen Sie kein zusätzliches Konto eröffnen müssen. Für das Abheben von Bargeld zahlen Sie bei kostenlosen Kreditkarte allerdings häufig Gebühren von mindestens 5,95 EUR. Wenn Sie Bargeld im Ausland abheben, können weitere Auslandseinsatzgebühren anfallen. Meist handelt es sich hier um einen Prozentsatz von bis zu 2% des Abhebungsbetrages. Eine Auslandseinsatzgebühr kann auch bei Kreditkartenzahlungen außerhalb der EUR-Zone verrechnet werden. Für jene, die gerne Bargeld bei sich tragen, sind kostenlose Kreditkarten mit hohen Bargeldabhebungsgebühren nicht die ideale Lösung.

Übersicht zu Merkmalen einzelner Kreditkarten-Arten

Nur wenige Anbieter verzichten auf Bargeldabhebungsgebühren und Auslandseinsatzgebühren. Doch, womit verdienen diese Anbieter Geld? Häufig handelt es sich bei diesen kostenlosen Kreditkarten um Revolving-Karten​. Das sind Kreditkarten mit Teilzahlungsfunktion. Der Kreditbetrag wird Ihnen nicht automatisch am Monatsende von Ihrem Referenzkonto abgezogen. Sie müssen aktiv Ihre Kreditkartenschulden innerhalb einer festgesetzten Periode bezahlen, um höhere Zinszahlungen zu vermeiden. Informationen zur genauen Länge der zinsfreien Periode entnehmen Sie am besten direkt dem Preis- und Leistungsverzeichnis des Anbieters. Wenn Sie Ihre Kreditkartenschulden innerhalb der vorgegebenen Frist zurückzahlen, werden Ihnen keine Zinsen verrechnet. Nur so sind die kostenlosen Kreditkarten wirklich kostenlos. Die Anbieter hoffen somit auf Verzugszinsen.

Was ist eine Revolving-Kreditkarte? Beträge müssen nicht mit der monatlichen Abrechnung beglichen werden. Bei der Beantragung einer Revolving-Karte wird dem Kreditkarten-Inhaber ein Kreditrahmen eingeräumt, den er voll ausschöpfen kann.

So teilen sich die Gebühren bei einer Teilzahlung auf. Quelle: Kreditkarte.net

Zusätzliche Gebühren im Ausland

Wenn Sie im Ausland am Bankomaten Geld abheben, ist es wichtig die Umrechnung in die lokale Währung auszuwählen . Die Umrechnungskurse zum Euro sind laut der Verbraucherschutzzentrale in Sachsen für den Kreditkarteninhaber oft nachteilig. Der ausländische Bankomatenbetreiber kann eine zusätzliche Automatengebühr verrechnen. Diese Spesen sind unabhängig von Ihrem Kreditkartenanbieter und werden in der Regel nicht zurückerstattet. Wenn Sie daher überlegen, eine kostenlose Kreditkarte zu beantragen, lesen Sie sich gründlich die Kreditkartenbedingungen durch, denn häufig gibt es Einschränkungen.

Prüfen Sie folgende Gebühren vor der Beantragung

Wird ein Girokonto benötigt?

Fallen Kosten bei der Girokontoeröffnung an?

Existieren Kontoführungsgebühren?

Wie hoch sind die Gebühren bei Bargeldabhebungen?

Gibt es Auslandseinsatzgebühren?

Anfallende Zinsen bei Teilzahlungen

Gebühren für Zusatzleistungen

Begriffe erklärt

Was ist eine Charge-Kreditkarte? Die Abrechnung erfolgt monatlich per Lastschriftverfahren. Hierzu wird das Girokonto belastet. Zahlungen via Charge-Kreditkarte werden sofort vom Kreidtkartenkonto abgebucht.

Was ist eine Prepaid-Kreditkarte? Für eine Prepaid-Kreditkarte ist keine Bonitäts- und Schufa-Prüfung notwendig, da kein Kredit vergeben wird. Die Karte muss, wie bei einer Telfonkarte, vor dem Bezahlen mit Geld aufgeladen werden.

Unterschied zwischen den Kreditkarten-Arten Quelle: finanztip.de

