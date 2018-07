Aktuelles In Thüringen am günstigsten - Große Länder-Unterschiede beim Eigenanteil im Pflegeheim Bewohner in Pflegeeinrichtungen müssen einen Teil der Kosten aus eigener Tasche zahlen. Wenn es um die eigentliche Betreuung geht, gehen die Beträge quer durch die Republik aber ziemlich auseinander.

Der Eigenanteil für die Pflege im Pflegeheim ist in Berlin am teuersten und in Thüringen am günstigsten. Quelle: Oliver Berg