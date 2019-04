Stadt- und Kreissparkasse Leipzig veranstaltet  Haus- und Immobilienmesse  

Sie wollen Ihr eigenes Häuschen bauen oder suchen noch die passende Immobilie? Sie fragen sich, wie die optimale Finanzierung aussieht und ob es in Leipzig eine Immobilienblase gibt? Antworten auf viele Fragen rund um das Thema „Immobilien“ finden Häuslebauer in spe und Interessierte am 4. Mai 2019 zur Haus- und Immobilienmesse der Sparkasse Leipzig.