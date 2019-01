Das neue Fahrzeug bietet im ländlichen Raum an 31 Orten Services rund ums Konto. An allen Haltepunkten ist eine Serviceberaterin oder ein Serviceberater als Ansprechpartner an Bord, um die Kunden bei Bankdienstleistungen zu unterstützen. Sie geben Auskunft rund um den Giro- und Sparverkehr oder helfen beim Ausfüllen von Formularen. Damit es nicht zu Wartezeiten kommt, gibt es für Überweisungen einen Briefkasten.

Darüber hinaus punktet die fast acht Meter lange mobile Filiale mit einem barrierefreien Zugang und moderner Klimatechnik. „Mit unserer neuen Fahrbaren Filiale setzen wir neue Standards für die Versorgung mit Bankdienstleistungen im ländlichen Raum. Insbesondere ältere oder mobilitätseingeschränkte Kundinnen und Kunden werden davon profitieren können“, freut sich Heinrich Brendel, Vorstandsmitglied der Sparkasse Leipzig.

Achtung: Neue Zeiten

Die rollende Geschäftsstelle verkehrt von Montag bis Freitag und hält zu regelmäßigen Standzeiten an festen Orten. Ab Januar 2019 gilt ein neuer Tourenplan. Dieser ist in der Fahrbaren Filiale erhältlich und in der Internetfiliale der Sparkasse Leipzig unter www.sparkasse-leipzig.de abrufbar. Zudem werden die Standzeiten jetzt auch im Filialfinder der Internetfiliale veröffentlicht.

Bereits seit 1992 fährt eine mobile Geschäftsstelle regelmäßig Orte im Landkreis Nordsachsen an. Die Sparkasse Leipzig ist auch im Südraum der Messestadt und im Landkreis Leipzig mit einer weiteren Fahrbaren Filiale unterwegs.

Serviceleistungen der Fahrbaren Filiale in Nordsachsen im Überblick: