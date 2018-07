„Die Seite wird gut angenommen. Wir freuen uns über jeden neuen Fan, der unserer Seite folgt“, sagt Nicole Kantak, Spezialistin im Bereich Social Media der Sparkasse Leipzig. Regelmäßig postet die Sparkasse hier Neuigkeiten, interessante Informationen rund um das Kreditinstitut sowie News aus dem Geschäftsgebiet und spannende Mitmach-Aktionen. Außerdem wird über Veranstaltungen berichtet, an denen sich die Sparkasse Leipzig als Förderer in der Region beteiligt. Die User bekommen aber auch Einblicke hinter die Kulissen und im Feed sind Ratschläge zu verschiedenen Themen von den Finanzexperten zu finden.

Die Sparkasse Leipzig informiert Nutzer auf ihrer Facebookpage. Quelle: Sparkasse Leipzig

Feedback erwünscht

Natürlich können die Facebook-Nutzer auch Kommentare posten – darunter Lob genauso wie konstruktive Kritik. „Unser Social-Media-Team freut sich immer über einen regen und respektvollen Austausch mit den Kundinnen und Kunden“, erklärt Nicole Kantak. Denn nur so kann man erfahren, was die Leser bewegt und welche Inhalte nachgefragt sind.

„Besonders beliebt sind Veranstaltungstipps und gemeinnützige Themen, wie Spendenübergaben oder Benefizveranstaltungen. Aber auch News zu digitalen Finanzthemen wie zum Beispiel der Multibanking-Fähigkeit der Sparkassen-App sowie Umfragen und Inhalte rund ums Thema Ausbildung werden gut angenommen“, weiß Nicole Kantak.

In Zukunft soll das Social-Media-Angebot der Sparkasse Leipzig weiter ausgebaut werden. Wer die Sparkasse Leipzig in seinen Facebook-Feed abonnieren möchte, findet sie hier: www.facebook.com/SparkasseLeipzig

Übrigens: Aktuell werden 2 x 2 Startplätze für den 7. Sparkassen Swim & Run im Parthebad Taucha am 8. Juli 2018 verlost. Noch bis zum 4. Juli kann man mitmachen!