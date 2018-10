An der Kasse bezahlen wird mit der Sparkasse Leipzig ab jetzt noch bequemer – einfach das Smartphone rausholen und an das Bezahlterminal halten. Alles was man dazu braucht, ist ein Android-Smartphone und die App „Mobiles Bezahlen“. Eine so genannte NFC-Schnittstelle (Near Field Communication) macht die kontaktlose Übertragung von Daten über Strecken von wenigen Zentimetern möglich.

Mit der App kann man überall dort zahlen, wo man auch mit seiner Sparkassen-Card (Debitkarte) oder Mastercard-Kreditkarte kontaktlos zahlen kann – bis 25 Euro in der Regel sogar ohne PIN-Abfrage. Beim mobilen Bezahlen per Smartphone handelt es sich um eine gewöhnliche Kartenzahlung. Je nach gewählter Kartenart erfolgt die Abrechnung also direkt vom Giro- oder Kreditkartenkonto.

„Mobiles Bezahlen“ in wenigen Schritten auf dem Smartphone einrichten:

die App „Mobiles Bezahlen“ aus dem Google Play Store auf das Smartphone herunterladen innerhalb der App die Sparkassen-Card (Debitkarte) und/oder die Sparkassen-Kreditkarte (Mastercard) hinterlegen Auswahl durch eine einmalige TAN-Eingabe bestätigen innerhalb der App können die Einstellungen individuell angepasst werden

Um die App „Mobiles Bezahlen“ nutzen zu können, muss der User volljährig sowie Privatkunde der Sparkasse Leipzig sein und das Online-Banking nutzen. Außerdem muss das Smartphone das Android-Betriebssystem ab Version 5.0 haben und die NFC-Funktion muss aktiviert sein (iPhone-Besitzer können die App zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nutzen).

Mehr Informationen zu „Mobiles Bezahlen“ finden Sie unter www.sparkasse-leipzig.de