Immer mehr Menschen erledigen alltägliche Bankgeschäfte online, und das geht bequem und schnell von zuhause oder von unterwegs aus. Deshalb berät die Sparkasse Leipzig seit kurzem auch per Text-Chat. Kunden haben so die Möglichkeit, für bestimmte Themen den Live-Chat zu nutzen und direkt mit einem Berater zu kommunizieren. Und das kommt gut an. „Das Feedback war durchweg positiv. Unsere Kunden schätzen die schnelle, direkte und unkomplizierte Klärung ihrer Anliegen“, sagt Eric Dietrich, Leiter der Gruppe Kunden-Service.

Persönlicher Kontakt per Mausklick

Der Text-Chat bietet sich für alle Sparkassenkunden an, die es zum Beispiel zeitlich nicht schaffen, ein direktes Gespräch in einer Filiale wahrzunehmen. „Der Kunde entscheidet, wie er mit uns in Kontakt treten möchte. Für uns ist wichtig, dass wir ihm die verschiedenen Wege bzw. Kanäle anbieten“, erklärt Dietrich. Das Angebot funktioniert ähnlich wie bei einem Messenger. Einfach auf der Website der Sparkasse Leipzig auf den Chat klicken und die jeweilige Frage in das Chat-Fenster schreiben. Ein Berater kümmert sich dann um das Anliegen und antwortet sogleich im Live-Chat. Das funktioniert sowohl auf dem Computer als auch mit den Sparkassen-Apps auf dem Smartphone oder Tablet.

Der Text-Chat der Sparkasse Leipzig ist montags bis freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr für Sie auf www.sparkasse-leipzig.de erreichbar.

PM