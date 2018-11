Zwar herrscht in Deutschland keine generelle Winterreifenplicht, aber es gibt eine situative Regelung, an die sich die Autofahrer halten sollten. Fährt man bei winterlichen Straßenverhältnissen, wie Schneematsch oder Glatteis, mit Sommerreifen, droht ein empfindliches Bußgeld zwischen 60 und 80 Euro und ein Punkt in Flensburg. Neu ist, dass auch der Fahrzeughalter mit einer Geldbuße und einem Punkt rechnen muss, wenn er eine Fahrt ohne Winterreifen zulässt.

Neue Winterreifen mit der Sparkassen-Bonuswelt

Das Alpine-Symbol ist Pflicht

Seit 1. Januar 2018 müssen alle neuen Winterreifen das sogenannte Alpine-Symbol, eine Schneeflocke im Bergmassiv, haben. Das Zeichen löst die alte M+S-Kennzeichnung (Matsch und Schnee) ab. Während die Bezeichnung M+S keinen einheitlichen Prüfkriterien unterliegt, muss beim Alpine-Symbol der Reifen mit einem standardisierten Modell verglichen werden und ein einheitliches Prüfverfahren mit strengen Kriterien überstehen. Allerdings erfüllen übergangsweise (bis 30. September 2024) bereits hergestellte Reifen mit M+S-Kennzeichnung noch die Winterreifenpflicht.