Bei Abschluss eines Deka-FondsSparplans in ausgewählten Investmentfonds zahlt die Sparkasse Leipzig einen einmaligen Bonus in Höhe einer monatlichen Sparrate aus, maximal sind es 100 Euro. Damit werden zusätzliche Fondsanteile erworben, sofern der Vertrag mindestens zwölf Monate mit der vereinbarten Rate bespart wird. Dabei zu beachten ist: Es kann nur ein Deka-FondsSparplan mit Jubiläumsbonus abgeschlossen werden. Investmentfonds unterliegen Wertschwankungen.

100 Jahre Erfahrung

Zwar wurde die Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH erst 1954 in Düsseldorf gegründet, die Wurzeln der Deka-Gruppe liegen aber schon früher in Berlin. Hier wurde im Februar 1918 in die Deutsche Girozentrale (DGZ) gegründet. Die Hauptaufgabe des Hauses bestand zunächst im Geldausgleich zwischen Sparkassen und Girozentralen und der Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Eine Tätigkeit, die durch die Aufnahme des Spargiroverkehrs im Jahr 1909 erforderlich geworden war.

Im Jahr 1999 schlossen sich DGZ und Deka zusammen. Im Herzen des Finanzplatzes Frankfurt hat die Deka heute ihren Hauptsitz. Hier ist sie als Teil der Finanzmetropole fest verankert – genauso, wie sie auch als Mitglied der Sparkassen-Finanzgruppe bei den Sparkassen in den Regionen direkt vor Ort verankert ist.

Mit Wertpapieranlagen von der Zukunft profitieren können

Die Geschichte der Deka ist zugleich eine Erfolgsgeschichte des Investmentfonds und des Wertpapiersparens. Per Mitte Dezember 2017 verzeichnete die Deka vier Millionen DekaBank-Depots mit einem verwalteten Fondsvermögen von 265,4 Milliarden Euro. Das Wertpapiersparen nahm besonders in den Jahren 2016 und 2017 Fahrt auf. Allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 wurden 430.000 neue Sparpläne mit Deka-Fonds eröffnet und damit einer breiten Bevölkerung der Vermögensaufbau mit Wertpapieren ermöglicht.

