Jugendweihe - Mit 14 schon reif genug für ein Konto?

Einige fragen sich, ob ihr Kind mit 14 Jahren tatsächlich schon ein eigenes Konto braucht. „Wir empfehlen das unbedingt“, sagt Nicole Müller, Leiterin der Filiale Schillerstraße der Sparkasse Leipzig. „Es schadet nichts, nach und nach etwas mehr Kontrolle abzugeben und den Jugendlichen Verantwortung zu übertragen. So können sie lernen, eigenständig mit ihrem Geld umzugehen – ein wichtiger Schritt hin zum Erwachsenwerden.“

Außerdem ist das GiroFlex-Konto, wie der Name schon sagt, flexibel einsetzbar. Ob ein Jugendlicher eine Prepaid-Kreditkarte bekommt oder nicht, können die Eltern entscheiden. Gleiches gilt für die Nutzung des Online-Bankings. „Hier spielt sicher auch eine Rolle, wie reif der Jugendliche bereits ist. Und das wissen die Eltern nun mal am besten“, so Nicole Müller.

Die meisten jungen Menschen, die ein Konto bei der Sparkasse Leipzig haben, sind mit ihrem GiroFlex voll und ganz zufrieden, wie eine aktuelle Umfrage der Sparkasse ergab. Zu den Vorteilen des Kontos zählen: keine Kontogebühren, kostenlos Geldabheben an deutschlandweit über 25.000 Geldautomaten und 25 Euro Startguthaben. „Das ist doch gleich ein schönes Geschenk zur Jugendweihe oder Konfirmation“, ist sich Nicole Müller sicher.

Tipp: Die Finanzchecker-App

Es gibt noch weitere Möglichkeiten, Jugendlichen den Umgang mit Geld nahezubringen: Mit der App „Finanzchecker“ für iOS und Android haben sie jederzeit und überall einen Überblick über die eigenen Finanzen. Man muss nur regelmäßig seine Ein- und Ausgaben eingeben und in verschiedene Kategorien sortieren, dann weiß das Smartphone sofort, wie viel vom Taschengeld noch übrig ist und wofür es ausgegeben wurde.

