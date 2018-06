Die App ist kostenfrei und steht für iOS- und Android-Smartphones zur Verfügung.

Mit der App „Sparkasse“ kann man bequem von unterwegs per Smartphone Kontosalden und -umsätze einsehen sowie Überweisungen tätigen. Außerdem ist es möglich, sich Depotbestände und Kreditkartenumsätze anzeigen zu lassen, den nächsten Geldautomaten zu finden oder eine verlorene Karte zu sperren.

Weitere nützliche Funktionen der Sparkassen-App

Kwitt: Mit der Geldsendefunktion Kwitt kann man ganz einfach per Handy Überweisungen an Freunde auslösen oder Geld anfordern. So lassen sich gemeinsame Rechnungen im Restaurant oder Café im Nachhinein leicht ausgleichen.

Kontowecker: Sparkassen-Kunden werden auf Wunsch per SMS, E-Mail oder Push-Nachricht informiert, wenn sich ihr Kontostand ändert oder ein bestimmter Betrag über- bzw. unterschritten wird.

Fotoüberweisung: Rechnungen und Überweisungsträger müssen nur mit dem Smartphone abfotografiert werden, dann übernimmt die App automatisch alle zahlungsrelevanten Daten ins Formular.

Mehr Informationen zu den Funktionen der App „Sparkasse“ finden Sie unter www.sparkasse-leipzig.de. Hier gibt es auch den Link zum Download der App.