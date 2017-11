Mobiles Banking auf nur einem Gerät - pushTan macht's möglich

Ähnlich wie bei smsTAN und photoTAN brauchen Nutzer für die pushTAN-Methode ein Smartphone oder Tablet. Allerdings erhält man weder eine SMS, noch muss ein Code eingescannt werden. Stattdessen funktioniert die TAN-Abfrage nach einer einfachen Registrierung über die kostenfreie S-pushTAN-App auf mobilen Geräten (für Android und iOS).

Wie funktioniert pushTAN?

Nachdem der Nutzer im Online-Banking am Computer oder in der Sparkassen-App einen Auftrag veranlasst hat, wechselt er auf dem Smartphone in die S-pushTAN-App, die er mit seinen individuellen Zugangsdaten aktiviert. Sobald der Auftrag dort geprüft ist, wird eine TAN angezeigt. Diese kann dann wie gewohnt im Online-Banking am Computer oder in der Sparkassen-App auf dem Smartphone eingeben werden, um die Transaktion abzuschließen. Für die Generierung einer pushTAN fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Wie sicher ist pushTAN?

Jede pushTAN ist nur für einen bestimmten Auftrag gültig und wird kryptografisch verschlüsselt. Der TÜV Saarland hat die Sicherheit der S-pushTAN-App der Sparkasse bestätigt. Ein langes Zugangspasswort zur App erhöht den Schutz. Aus Sicherheitsgründen sollten die Nutzer außerdem immer die in der App angezeigten Auftragsdaten (Kontonummer, Empfänger, Betrag) kontrollieren und nie das gleiche Passwort für die S-pushTAN-App und die Sparkassen-App verwenden.

Zudem sind bei mobilen Geräten dieselben Sicherheitshinweise zu beachten wie bei PCs oder Laptops: Die Anti-Schadsoftware sollte auf dem aktuellsten Stand sein und erforderliche Updates nur aus vertrauenswürdigen Quellen heruntergeladen werden.

Mehr Information zum pushTAN-Verfahren finden Sie unter: www.sparkasse-leipzig.de.