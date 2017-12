Neue Service- und Beratungszeiten und Live-Chat mit dem Berater

Ab dem 2. Januar 2018 gelten bei der Sparkasse Leipzig veränderte Service- und Beratungszeiten: Von Montag bis Freitag zwischen 8:30 und 19:00 Uhr können die Kunden die Möglichkeit, vor Ort in der Filiale ein Beratungsgespräch wahrnehmen. Dafür müssen sie den Termin nur vorab mit ihrem persönlichen Berater vereinbaren. Damit können sie flexibel planen und sich auch nach dem Feierabend in der Filiale beraten lassen. Zu den Servicezeiten kümmern sich die Service-Mitarbeiter der Sparkasse Leipzig persönlich um Dienstleistungen wie Kontoeröffnungen, Einrichten von Daueraufträgen oder Überweisungen. Diese Zeiten variieren von Filiale zu Filiale.

Die SB-Bereiche in den Filialen sowie die SB-Standorte sind aber meist rund um die Uhr zugänglich. Das heißt, Geldautomaten, Ein- und Auszahlautomaten, Kontoserviceterminals und Kontoauszugsdrucker können wie gewohnt unabhängig von den Service- und Beratungszeiten genutzt werden.

Online-Angebot und Telefonservice

Am 2. Januar 2018 führt die Sparkasse Leipzig den Textchat ein: „Unsere Kunden haben die Möglichkeit, zu bestimmten Themen, zu denen sie Infos brauchen, auf den Chat zu klicken, und können ähnlich wie beim Messenger einfach ihre Fragen stellen“, erklärt Sandy Seidat, Abteilungsdirektorin des Kundenkontakt-Centers Leipzig. Die Frage wird sofort übermittelt, ein Berater kümmert sich um das Anliegen und antwortet sogleich im Chat. Das funktioniert sowohl auf dem Computer als auch mit den Sparkassen-Apps auf dem Smartphone oder Tablet. Ende Januar/Anfang Februar 2018 wird es noch eine weitere Neuerung geben: Dann soll der Videochat starten.

Änderungen im Bargeldservice

Das Ein- und Auszahlen von Banknoten und Münzgeld am Service-Schalter wird ab Januar 2018 nicht mehr in allen Filialen der Sparkasse Leipzig möglich sein. Dafür können an nahezu allen Standorten an entsprechenden Automaten Banknoten eingezahlt werden. Wer sich lieber von den Mitarbeitern am Service helfen lässt, für den ist das in den 22 Bargeld-Centern im Geschäftsgebiet der Sparkasse Leipzig weiterhin möglich.

Die ab dem 2. Januar 2018 geltenden Beratungs- und Servicezeiten aller Filialen finden Sie unter www.sparkasse-leipzig.de