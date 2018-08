Ob Streitigkeiten mit dem Vermieter oder eine drohende Abmahnung des Arbeitgebers – eine Rechtsschutzversicherung bietet in solchen Fällen juristische und finanzielle Unterstützung. Wer bis 24. August eine Rechtsschutzversicherung bei der Sparkasse Leipzig abschließt, erhält 20 Prozent Prämiennachlass.

Im Fall eines Rechtsstreits übernimmt die Versicherung die Anwalts- und Gerichtskosten sowie die Aufwendungen für Sachverständige, Zeugen oder Dolmetscher. Die ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG, Partner der Sparkassen-Finanzgruppe, bietet einen Rundum-Rechtsschutz oder die Kombination mehrerer Bausteine an. So lässt sich der private Versicherungsschutz für die Bereiche Privat, Verkehr, Haus und Wohnung sowie Beruf an die individuelle Lebenssituation anpassen und beliebig kombinieren. Die Versicherung gilt auch für Lebenspartner und minderjährige Kinder sowie volljährige Kinder, solange diese unverheiratet und in Ausbildung sind.

Noch bis zum 24. August 2018 gewährt die ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG auf Ihren Rundum-Rechtsschutz einen Prämiennachlass von 20 Prozent: Dazu auf der Website der Sparkasse Leipzig einfach den Rabattcode 1412A165 im Online-Antragsformular eingeben.

Gut abgesichert im Rechtsschutzfall

sofortige Prüfung des Versicherungsschutzes und Absprache mit dem Versicherten

Vermittlung zu einem Anwalt

telefonische Erstberatung zu allen rechtlichen Fragestellungen

telefonische Rechtsberatung in rechtlichen Notsituationen (z. B. Verkehrsunfall mitten in der Nacht)

Vermittlung eines Konfliktlösers (um einem eventuellen Prozess vorzubeugen)

Weitere Informationen zu den Vorteilen einer Rechtsschutzversicherung finden Sie unter www.sparkasse-leipzig.de. Bei Fragen helfen auch gern die Berater in den Filialen der Sparkasse Leipzig weiter.