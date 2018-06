Bonn

Hohle Klötze aus Porenbeton lassen sich als Blumenkübel einsetzen. Wie es geht, erklärt Pelargonium for Europe, eine Initiative von Geranienzüchtern:

Man braucht: Porenbetonkübel, Acrylfarbe, Plastikhandschuhe, Tupfschwamm, Malerkreppband, Blumenerde, Gartenvlies und Sommerblumen.

Schritt 1: Den Porenbeton anmalen. Dafür mit dem Malerband Muster kleben, die weiß bleiben sollen. Mit dem Schwamm Acrylfarbe auftragen und Kreppband wieder abziehen. Am besten dabei Plastikhandschuhe tragen.

Schritt 2: Den Innenraum des bemalten Porenbetonklotzes mit Gartenvlies auskleiden und bündig am Rand abschneiden. Erde einfüllen, Pflanzen einsetzen. Extratipp: Am besten Sommerblumen gemeinsam in ein Gefäß setzen, die ähnliche Standortansprüche haben.

Schritt 3: Es lassen sich mehrere Porenbetonklötze stapeln. Stellt man zwei Stapel in entsprechendem Absatz zueinander auf und schiebt Holzbretter dazwischen, ergibt sich eine Sitzbank mit Blumendeko.

dpa