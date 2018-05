Bad Zwischenahn

Kräuter lassen sich im Garten auf kleinstem Raum anpflanzen. Und auch auf dem Balkon lässt sich eine recht große Auswahl für die Zubereitung von Speisen ziehen.

- Das Kräuterbeet: Für ein Kräuterbeet gibt es sogar in kleinen Gärten Platz: Schon ein sonnig oder halbschattig gelegener freier Quadratmeter reicht für die Aufzucht einiger Kräuter. Wer eine Fläche von etwa drei mal vier Metern übrig hat, kann Kräuter für eine vierköpfige Familie anbauen, erklärt die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Bonn. Im Sinne der kurzen Wege bietet sich eine Lage nicht weit entfernt von der Küche und mit einem Wasseranschluss in der Nähe an.

"Bei der Aufteilung sollte man darauf achten, wie hoch welche Kräuter werden und welche mehrjährig sind", rät Anne Staeves vom Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. Optisch und auch zur Ernte macht es Sinn, kleinere Pflanzen vor höhere zu setzen. Gerade an einer Mauer oder vor einem Zaun ist das auch wichtig, damit alle Kräuter ausreichend Sonne abbekommen.

- Die Kräuterspirale: Eine Beetvariante ist die Kräuterschnecke oder -spirale. Neben dem optischen Aspekt hat das sich spiralförmig nach oben windende Beet den Vorteil, dass sie auf kleinstem Raum viel Platz bietet und die verschiedenen Ansprüche von Minze, Salbei und Co. abdeckt. Denn man kann hier gut die Böden in Zonen einteilen und unterschiedlich aufbereiten: Nach oben mit Sand aufgelockert für Kräuter, die es trockener mögen. Und nach unten mit Humus angereichert für feuchtere Standortwünsche.

So geht's: Grube ausheben und eine Drainage aus Schotter einfüllen. Das Beet besteht aus aufsteigenden Windungen, die innerste ist die höchste. Dafür mit Pflöcken und einer gespannten Schnur den Grundriss abstecken und den Oberboden der zukünftigen Beetrinne ungefähr spatentief abtragen, erklärt der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL). Mit Natursteinen oder Ziegeln werden die Ränder der Spirale hochgezogen, sinnvoll sind Trockenmauern.

"Im oberen Bereich und auf der Südseite der Kräuterspirale fühlen sich die mediterranen Kräuter wohl, zum Beispiel Rosmarin, Salbei, Thymian und Bohnenkraut", erklärt Staeves. Hierfür wird Erde mit Sand gemischt, damit Wasser besser abfließen kann und "die Pflanzen dort keine nassen Füße kriegen". Absteigend wird weniger Sand untergemischt. Ganz unten lässt sich etwas Kompost einarbeiten, rät Staeves. "Man kann unten sogar einen kleinen Teich einbauen, wo zum Beispiel Brunnenkresse gut wachsen kann." Bedenken bei der Planung sollte man auch den Verlauf der Sonne: Sauerampfer oder Minzen zum Beispiel mögen es schattiger und kommen in der Kräuterspirale an die sonnenabgewandten Stellen.

- Der Kräutertopf: Besitzer sonniger Balkone halten sich am besten vor allem an Mediterranes wie Thymian, Salbei und Rosmarin. Auf schattigeren Balkonen gedeihen Kräuter wie Sauerampfer, Kresse, Rauke und Minze-Arten. Kräuter mit ähnlichen Ansprüchen kommen in einen Kasten. Wie bei Kübelpflanzen üblich, sollte es unter der Erde eine Drainageschicht, etwa aus Blähton, geben.

Auf keinen Fall sollte eine Pflanze im gekauften Topf einfach auf den Balkon gestellt werden. Sie haben oftmals zu wenig Erde, und gerade in Tontöpfen trocknen sie schnell aus, erklärt Erika Brunken, Leiterin der Niedersächsischen Gartenakademie. "Entsprechend häufig muss man wässern." Je größer das Erdvolumen, desto leichter stelle sich der Erfolg ein. "Petersilie und Schnittlauch, Thymian und Basilikum eignen sich sehr gut für Balkonkästen", sagt Ute Franke vom Bundesverband Einzelhandelsgärtner. "Liebstöckel ist nicht so günstig, weil das relativ hoch wird und nicht so schön aussieht."

