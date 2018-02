Rollrasen im Frühling verlegen

Bad Honnef. Ausrollbarer Fertigrasen lässt sich am besten im Frühling in den Garten bringen. Dazu rät der Bundesverband Garten- und Landschaftsbau (BGL) in Bad Honnef.

Zwar sei das Ausbringen zu fast jeder Zeit des Jahres möglich, allerdings könnte es sein, dass der Rasen im Winter nicht gut Wurzeln bildet und anwächst. Der Frühling biete nicht nur die bessere Witterung, sondern auch die natürliche Wachstumskurve der Rasenwurzeln sei dann besser.

Rollrasen sieht aus wie grüner Teppichboden und lässt sich entsprechend verlegen. Er wird von Spezialbetrieben über Monate auf großen Flächen gezogen, dann abgeschält und in handliche Päckchen aufgerollt. So kommt er zum Gartenbesitzer, wo der Rasen auf einem entsprechend vorbereiteten Gartenboden wieder ausgerollt wird.

dpa